استفاده اسرائیل از "بمبمهای تنگستنی" در غزه و ارتکاب جنایت جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، وقتی که شب گذشته و پس از 22 روز حمله اسرائیل به نوار غزه آتش بس اعلام شد، درخواستها برای تحقیق از جنایات جنگی صهیونیستها آغاز شد. در حمله اسرائیل به نوار غزه بیش از هزار و 200 فلسطینی کشته شدند که یک سوم آنها را کودکان تشکیل می دادند.

" کریس گونس" یکی از سخنگویان سازمان ملل گفت:" باید تحقیقاتی انجام گیرد تا مشخص شود که آیا یک جنایت جنگی انجام شده است."

به نوشته ایندیپندنت، سوالاتی که در حال مطرح است درباره استفاده اسرائیل از سلاحهای غیرمتعارف از جمله نوع جدیدی از بمب است که جراحاتی را موجب می شود که پزشکان قبلا آن را ندیده اند ودرمان آنها غیر ممکن است.

ایندیپندنت با اشاره به ادعاهای " ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر شکست حماس خاطر نشان کرده است: اما چند دقیقه پیش از سخنان وی چند راکت حماس به سرزمینهای اشغالی اصابت کرد و رهبران حماس اعلام کرده اند که تا پایان محاصره غزه و عقب نشینی نیروهای اسرائیل به مقاومت خود ادامه خواهند داد.

به نوشته این روزنامه ، بمبمهایی که اسرائیل در نوار غزه مورد استفاده قرار داد با پودر تنگستن پر می شود و خاصیت ترکش را دارد ، اما در بافت بدن حل می شود و کشف علت جراحات را دشوار می کند.

پیش از این نیز یک منبع خبری عربی به نقل از گزارش هایی از منابع اروپایی فاش کرده بود: نیروهای آمریکایی درپاسخ به درخواست فوری سران صهیونیست برای دریافت مهمات، از پایگاه های نظامی آمریکا در عراق به سرزمین های اشغالی بمبهای فسفری و مهمات ارسال کردند.

