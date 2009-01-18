جدیدترین کتاب لوکلزیو در راه ترجمه

مهستی بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ترجمه این رمان گفت: به دلیل اوضاع نه چندان قاعدهمند کار تالیف و ترجمه در ایران و اینکه ممکن است با مشخص شدن عنوان این کتاب کسان دیگری به سراغ ترجمه آن بروند و به این ترتیب زحمت یکنفر در ترجمه کتاب به هدر برود تا زمان اتمام کار ترجمه نام آن را اعلام نمیکنم.
وی افزود: فقط این را میگویم که این کتاب تازهترین رمان منتشر شده از لوکلزیو در سال 2008 است و ترجمه آن به زبان فارسی مراحل پایانی را میگذراند.
بحرینی اضافه کرد: طبق قاعده معمول خودم در طول سالهای اخیر، این رمان را هم برای چاپ به انتشارات نیلوفر میسپارم.
از جمله آثاری که تا کنون با ترجمه مهستی بحرینی منتشر شده میتوان به "کوهسار جان" (گائوشینگ جیان)، "مائدههای زمینی" (آندره ژید،)، "مجموعه مقالات ژیلبرلازار"، "اعترافات" (ژان ژاک روسو) و "سوءتفاهم" (سیمون دو بووار) اشاره کرد.
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