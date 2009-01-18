موفقیت محقق ایرانی در استفاده از سی تی اسکن فوق مدرن برای تشخیص لخته های خونی

به گزارش خبرگزاری مهر، در تحول علمی که محققان معتقدند به احتمال فراوان نگرانیهای موجود درخصوص هزینه های سرسام آور تصویربرداری توموگرافی برای تشخیص لخته های عروقی را کاهش می دهد، تیمی از دانشمندان بین المللی به سرپرستی دانشگاه جان هاپکینز از تحقیقات جدیدی خبر داده اند که بر مبنای آن تصویربرداری جدیدتر و در عین حال قدرتمندتر 64-CT می تواند به آسانی و با ضریب دقت بالا افراد مبتلا به بیماریهای رگهای خونی را شناسایی کند.

به گفته محققان این تکنیک نوین از ضریب دقتی معادل تکنیک تهاجمی آنژیوگرافی عروقی برخوردار است. محققان نه مرکز پزشکی در کشورهای مختلف جهان که این پروژه جهانی را هدایت کرده اند معتقدند، استفاده از فناوری تصویربرداری 64-CT معادل 93 درصد تصویربرداری تهاجمی پرهزینه فعلی دقت دارد.

به گزارش مهر، دکتر آرمین عرب زاده محقق ایرانی دانشگاه جان هاپکینز که از جمله محققان پیشرو در این بررسی است امیدوار است که با توسعه این فناوری نوین، راهکار جدید و در عین حال ارزان قیمت تری برای شناسایی سریع بیماران مبتلا به لخته های خونی ارائه شود.

ارائه این امیدواری جدید در حالی صورت گرفته است که هم اکنون سالانه بیش از 250 هزار آمریکایی به دلیل ایجاد لخته های خونی تحت اعمال جراحی مختلف قرار می گیرند.