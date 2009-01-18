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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۲۹

محقق مرکز تحقیقات ویروس شناسی به مهر خبر داد: کشف گونه ای جدید از ویروس در مزارع ذرت کشور

محقق مرکز تحقیقات ویروس شناسی به مهر خبر داد: کشف گونه ای جدید از ویروس در مزارع ذرت کشور

استادیار مرکز تحقیقات ویروس شناسی گفت: محققان این مرکز تحقیقاتی انجام داده اند که نشان می دهد ویروس کوتولگی زبر ذرت با ویروس موجود در اروپا تفاوت داشته و احتمال می رود یک گونه جدید باشد.

دکتر محمود معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این ویروس ابتدا در سال 1949 در ایتالیا گزارش شد و از 25 سال پیش در ایران شناسایی شد ولی در چند سال اخیر در ذرت اپیدمی شده و خسارتهای بسیار فراوانی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه عامل انتقال ویروس کوتولگی زبر ذرت یک نوع "زنجرک" است، افزود: این ویروس در سال 1383 تنها در منطقه شهرستان مرودشت بالغ بر 3 میلیارد تومان به ذرت کاران خسارت وارد کرده است.

معصومی به علائم اپیدمی این ویروس اشاره کرد و اظهار داشت: علایم این ویروس روی ذرت به صورت کوتولگی شدید، راست شدن برگها، کاهش فاصله میان گره ها و زبر شدن و بروز گال بسیار ریز در پشت برگها روی رگبرگها است که قابل لمس است.

استادیار مرکز تحقیقات ویروس شناسی تاکید کرد: هم اکنون مطالعات گسترده ای در مورد این ویروس و بیماری مشابه آن در برنج موسوم به "کوتولگی گال سیاه برنج" که در استان فارس خسارت زیادی را ایجاد کرده شروع شده و مطالعات مولکولی اخیر در این مرکز نشان می دهد که احتمالا" این ویروس با ویروس موجود در اروپا تفاوت داشته باشد و احتمال می رود یک گونه جدید باشد.

وی خاطرنشان کرد: با تلاشهای محققان این مرکز و اداره حفظ نباتات استان فارس راهکارهای اجرایی امکان کنترل این ویروس ارائه و در مناطق خسارت دیده به اجرا گذاشته شد که نتایج به دست آمده حاکی از موفقیت چشمگیر این مرکز در عرصه کنترل بیماریهای ویروسی گیاهی در کشور است.

کد مطلب 818321

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