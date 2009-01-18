عباسپور به مهر خبر داد: تخلف در کنکور 87 محرز شد/ پیگیری مجلس از طریق مکانیزمهای قانونی

تفاوت کاملا معنادار میان درصد پذیرفته شدگان غیربومی در دانشگاههای مهم کشور

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بررسیهایی که انجام شد و با اطلاعاتی که سازمان سنجش آموزش ارائه داده بود، تفاوت کاملا معنادار و قابل تأملی میان درصد پذیرفته شدگان غیربومی در دانشگاههای مهم کشور در کنکور 87نسبت به کنکورهای گذشته مشاهده می شود.

وی اظهار داشت: این در حالی است که وزارت علوم عنوان می کرد اختلاف کنکور 87 با کنکورهای گذشته ناشی از این است که درصد بومی پذیری از 70 درصد به 80 درصد ارتقاء یافته و این موضوع در دفترچه های کنکور نیز به این صورت که "اگر سهمیه 40 درصدی رزمندگان را کنار بگذاریم، 20 درصد در سال 87 به پذیرش غیر بومی و 80 درصد به پذیرش بومی اختصاص می یابد" اعلام شده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: لذا وزارت علوم به صورت مکرر عنوان می کند هیچ تخلفی صورت نگرفته و مطابق با مصوبات عمل کرده است.

وی با بیان اینکه از 40 درصد سهمیه رزمندگان به طور متوسط دو درصد استفاده می شود و 38 درصد استفاده نمی شود به مهر گفت: در سالهای گذشته این 38 درصد به پذیرش غیر بومی اختصاص داده می شد اما در سال 87 در تیر ماه تصمیم گرفتند که 38 درصد را به داوطلبان بومی اختصاص دهند.

عباسپور به مهر گفت: بر اساس قانون بدون احتساب سهمیه 40 درصدی ایثارگران، 60 درصد ظرفیتهای کنکور به داوطلبان آزاد اختصاص دارد که از این میزان 80 درصد طبق قانون باید به پذیرش بومی و 20 درصد آنکه تنها 12 درصد می شود به پذیرش غیربومی اختصاص داشته باشد.

وی اضافه کرد: با افزودن درصد باقیمانده سهمیه ایثارگران به سهمیه پذیرش غیربومی داوطلبان با سهمیه آزاد در کنکورهای گذشته، درصد پذیرش غیربومی در کل پذیرشها به طور متوسط تا 50 درصد نیز افزایش می یافت.

رئیس کمیسیون آموزش گفت: البته ما قانونی را درباره اینکه درصد باقیمانده سهمیه ایثارگران به پذیرش بومی یا غیربومی اختصاص یابد مشاهده نکردیم بر اساس اطلاعات تا سال 86 این درصد به پذیرش غیربومی اختصاص می یافت اما در کنکور 87 این درصد به بومی اختصاص یافت.

وی اظهار داشت: در نهایت در کنکور87 درصد پذیرش غیربومی از 60 درصد داوطلبان آزاد تنها 12 درصد بود و سهمیه استفاده نشده ایثارگران نیز به پذیرش بومی اختصاص داشت.

عباسپور تهرانی فرد گفت: نکته مهم اینجا است که سازمان سنجش در دفترچه راهنمای کنکور این موضوع را قید نکرده بود و آنچه در دفترچه اعلام شده بود، این بود که: " سهمیه رزمندگان کنار گذاشته می شود و به جز آن 20 درصد غیربومی و 80 درصد بومی پذیرش می شوند." اما در عمل باقیمانده 40 درصد نیز به صورت بومی پذیرش شدند.

کاهش پذیرش دانشجوی غیربومی از 40 درصد در سال 86 به یک سوم یا یک چهارم

وی با بیان اینکه این عدم اطلاع رسانی در دفترچه راهنمای کنکور تخلفی است که باعث این همه آشفتگی در کنکور 87 شده، افزود: بدین ترتیب در دانشگاههای دولتی درصد پذیرش بومی و غیربومی را مورد بررسی قرار دادیم و به طور متوسط درصد پذیرش دانشجوی غیربومی از 40 درصد در سال 86 به حدود یک سوم و در برخی دانشگاهها به یک چهارم کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: به عنوان مثال در رشته برق دانشگاه تهران درصد پذیرش غیربومی از 2/39 درصد به 10 درصد کاهش، در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درصد پذیرش غیربومی از 7/43 درصد به 5/13 درصد کاهش و در رشته برق دانشگاه صنعتی شریف پذیرش غیربومی از 7/31 درصد به 12 درصد کاهش یافته است که این تفاوت معنادار و به دلیل اعمال وضعیتی است که ذکر شد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: مجلس با طرح و تصویب قانون 10 درصد افزایش ظرفیت، تلاش کرد این تخلف را جبران کند و حق دانشجویان برتر و نخبه را در کنکور87 تا حدودی حفظ و ضررهای این تخلف را کاهش دهد اما متأسفانه این قانون نیز ناقص عمل شد.

وی افزود: در هر حال مجلس از طریق مکانیزمهای قانونی نسبت به پیگیری این موضوع اقدام می کند.