نوسازی مسکن روستایی مازندران به طراحی جامع نیاز دارد

سید مجید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نظام ترویجی و کنترل کننده به شرط کارآمد بودن می تواند اجرای صحیح طرح های نوسازی و بازسازی مسکن روستایی را تضمین کند.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای نظام فنی روستایی در بنیاد مسکن اجرای اصولی ساختمان در جهت ارتقاء عمر مفید، مقاومت بهتر در مقابل حوادث طبیعی، زلزله، پیشگیری از خسارات جبران ناپذیر متعاقب آن و در نتیجه حفظ سرمایه های ملی و مردمی می شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران بیان داشت: در سال 86 در بخش تسهیلات بازسازی مسکن روستایی به دو هزار و 25 واحد مسکونی در قالب 350 واحد به صورت احداث و هزار و 675 واحد تعمیری تسهیلات پرداخت شده است.

هاشمی با بیان اینکه طی سال های 84 تا پایان 86 تعداد 44500 واحد مسکونی روستایی در قالب طرح ویژه مقاوم سازی در مازندران مقاوم سازی شده است افزود: بنیاد مسکن مازندران با تلاش توانست در سال 86 رتبه برتر کشور را در این بخش احراز کند.

وی با اعلام این مهم که عمر مفید واحدهای مسکونی در کشور بسیار کمتر از میانگین جهانی است افزود: هزینه ساخت مسکن سهم عمده ای از سرمایه های ملی و مردمی را مصرف خود می کند.

وی با بیان اینکه ایران از لحاظ بروز حوادث طبیعی در ردیف ده کشور نخست جهان قرار دارد افزود: طی پنجاه سال اخیر زلزله های مخرب در ایران جان دها هزار تن از هموطنان را گرفته و دهها هزار واحد مسکونی را ویران کرده است.