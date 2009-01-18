ارائه گزارش سازمان سنجش به لاریجانی/ رئیس کمیسیون آموزش در اشتباه است

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات علی عباسپور تهرانی فرد درباره محرز شدن تخلف در کنکور 87 افزود: ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی 2 تا 3 محور را در خصوص کنکور 87 مورد بحث قرار داده است که یکی از آنها تغییر و افزایش سهم بومی پذیری از 70 درصد به 80 درصد است از این رو باید تأکید کرد که این تغییر درصد بومی پذیری بر اساس تذکر دبیرخانه شورای عالی برای اجرای دقیق و صحیح مصوبه 213 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده که در سال 1369 به تصویب رسیده بود.

وی افزود: همچنین در تحلیل ارائه شده توسط ریاست کمیسیون درصد سهمیه رزمندگان 2 درصد ذکر و عنوان شده در کنکور86 ظرفیت خالی مانده رزمندگان به سهمیه آزاد تعلق می گرفت که سازمان در سال 87 این درصد را به بومیها اختصاص داده این مطلب نیز از چند جهت قابل بحث است.

معاون سازمان سنجش گفت: اولا دو درصد عنوان شده در حالت کلی صحیح و به تفکیک در رشته ها و دوره های مختلف متفاوت است به طوری که در دوره های پر متقاضی رشته های مطلوب، این درصد به شدت افزایش می یابد به عنوان مثال درصد پذیرش ایثارگران در پزشکی کنکور سال گذشته 26 درصد و در برق دانشگاه شریف و تهران نیز این درصد 14 بوده است.

وی افزود: اما ریاست کمیسیون دو درصد را مبنا قرار داده و به صورت نادرستی نتیجه گیری کرده است.

خدایی به مهر گفت: از سوی دیگر توجه ریاست کمیسیون آموزش را عینا به مصوبه 213 شورای عالی انقلاب فرهنگی تبصره 3 ماده 2 جلب می کنم که در آن عنوان شده 20 درصد رشته های استانی، ناحیه ای و قطبی به صورت آزاد و 80 درصد بقیه به داوطلبان شرکت کننده در سهمیه مناطق، نهادها، رزمندگان، بومی استانی، ناحیه و یا قطب ذیربط تعلق گیرد و اینکه توسط ریاست کمیسیون ادعا می شود قانونی درباره اختصاص سهمیه باقیمانده مشاهده نشده صحیح نیست این مصوبه به شخص ایشان ارسال شده است.

وی همچنین ادعای ریاست کمیسیون آموزش در خصوص کنکور 86 را نادرست خواند و گفت: در رابطه با اختصاص باقیمانده ظرفیت رزمندگان به پذیرش غیربومی در کنکور 86 نیز ادعای ریاست کمیسیون صحیح نیست در این سال نیز مانند کنکور 87 عمل شد و ریاست کمیسیون باز هم با استناد به اطلاعات غیرمستند، نتیجه گیری کرده است.

معاون سازمان سنجش آموزش با بیان اینکه درصدهای غیربومی ارائه شده توسط ریاست کمیسیون صحیح نیست، گفت: در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنکور 87، 27/37 درصد پذیرش غیربومی، در رشته برق دانشگاه تهران 24 درصد پذیرش غیربومی و در رشته برق شریف نیز 65/31 درصد پذیرش بومی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در هر صورت اطلاعات ارائه شده صحیح نیست به مهر گفت: گزارش کامل سازمان سنجش به همراه پاسخ به نامه ریاست کمیسیون مجلس شورای اسلامی به ریاست مجلس از طریق وزرای علوم و بهداشت به زودی به مجلس ارائه می شود.