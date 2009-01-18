بررسی وجود افت تحصیلی در دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفت

فرهاد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اول باید بررسی کنیم که آیا افت تحصیلی در دانشجویان اتفاق افتاده یا افزایش پیدا کرده یا خیر. بنابراین باید اعداد و ارقامی که وجود دارد را بررسی کرد و آنالیز کرد که آیا مستندات حاکی از بروز یا افزایش افت تحصیلی در میان دانشجویان است یا خیر.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بر اساس اعداد و ارقام موجود از وضعیت تحصیلی دانشجویان و تحلیلی که می توان بر اساس این داده ها داشت، وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران را ارزیابی می کنیم و نتایج آن را نیز اعلام خواهیم کرد. بنابراین باید ابتدا این بررسی صورت گیرد و بعد نتایج آن را خبر می دهم.

وی درباره برخی عواملی که می تواند زمینه ساز افت تحصیلی در میان دانشجویان باشد، گفت: باید داده ها و مستندات موجود را ابتدا بررسی و بعد بر اساس تحلیل کارشناسان درباره عوامل این موضوع صحبت کنیم کما اینکه هنوز بر ما اثبات نشده که افت تحصیلی در میان دانشجویان وجود دارد یا خیر.