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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۹:۳۳

بررسی وجود افت تحصیلی در دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفت

بررسی وجود افت تحصیلی در دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفت

رئیس دانشگاه تهران در پی انتشار خبر افزایش افت تحصیلی در دانشجویان و بررسی این موضوع با کارشناسان اعلام کرد: از افت تحصیلی دانشجویان بی خبرم زیرا در این زمینه بررسی انجام نداده ام اما بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران را در دستور کار دارم.

فرهاد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اول باید بررسی کنیم که آیا افت تحصیلی در دانشجویان اتفاق افتاده یا افزایش پیدا کرده یا خیر. بنابراین باید اعداد و ارقامی که وجود دارد را بررسی کرد و آنالیز کرد که آیا مستندات حاکی از بروز یا افزایش افت تحصیلی در میان دانشجویان است یا خیر.

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بر اساس اعداد و ارقام موجود از وضعیت تحصیلی دانشجویان و تحلیلی که می توان بر اساس این داده ها داشت، وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران را ارزیابی می کنیم و نتایج آن را نیز اعلام خواهیم کرد. بنابراین باید ابتدا این بررسی صورت گیرد و بعد نتایج آن را خبر می دهم.

وی درباره برخی عواملی که می تواند زمینه ساز افت تحصیلی در میان دانشجویان باشد، گفت: باید داده ها و مستندات موجود را ابتدا بررسی و بعد بر اساس تحلیل کارشناسان درباره عوامل این موضوع صحبت کنیم کما اینکه هنوز بر ما اثبات نشده که افت تحصیلی در میان دانشجویان وجود دارد یا خیر.
کد مطلب 818331

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