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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۵۰

بشار اسد :

اجازه دیکته کردن نوع روابط سوریه با ایران را به هیچ کس نمی دهیم

اجازه دیکته کردن نوع روابط سوریه با ایران را به هیچ کس نمی دهیم

رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با یک مجله آلمانی ضمن اعلام آمادگی خود برای همکاری با رئیس جمهوری جدید آمریکا تاکید کرد: هرگز به هیچ گروهی اجازه نمی دهیم که نوع روابطمان را با ایران، حزب الله و حماس به ما دیکته کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با مجله " اشپیگل " آلمان گفت: درحال حاضر خواهان همکاری برای تضمین در برقراری ثبات در خاورمیانه هستیم به این علت باید در این روند شرکت کنیم نه اینکه در حاشیه قرار بگیریم همانطوری که تاکنون در این وضعیت قرار داشتیم.

رئیس جمهوری سوریه تصریح کرد: ما آماده ارائه هر نوع از همکاری ، به گونه ای که برای روابط دو طرفه بین سوریه با آمریکا و همچنین با کشورهای دیگر مفید باشد، هستیم.

بشار اسد همچنین تاکید کرد: به هیچ گروه یا طرفی اجازه نمی دهیم که نوع رابطه مان را با ایران به ما دیکته کند و برقراری روابط خوب با واشنگتن به معنی روابط بد با تهران نیست.

رئیس جمهوری سوریه افزود: همچنین اجازه نخواهیم داد که بر نوع روابطمان با حزب الله و جنبش حماس که سران آن در دمشق مستقر هستند، تاثیر بگذارند.

بشار اسد درادامه خاطرنشان کرد: طرح صلحی برای حل بحران غزه دارد که بنابر آن باید در مرحله اول سلاح از هر دو طرف و به طور همزمان پایین گذارده شود و طی 48 ساعت آتی و نهایتا ظرف 4 روز آینده اسرائیلی ها باید از همه نقاط  نوارغزه عقب نشینی کنند.

کد مطلب 818333

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