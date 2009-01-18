سهم قایقرانی ایران ازگوانگجو چهار مدال است/ جهش خوبی در آسیا داشته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه آذرماه سال جاری فعالیت چهارساله احمد دنیا مالی در فدراسیون قایقرانی به اتمام رسید اما انتخابات این فدراسیون نیز به مانند برخی از فدراسیون های دیگر به تعویق افتاده است. این در حالی است که دنیا مالی در انتخابات جدید ثبت نام کرده و امیدوار است با انتخاب مجدد برای چهارسال آینده بتواند برنامه های خود را به ثمر برساند.

کسب دو سهمیه المپیک زنان ومردان و رشد قابل توجه در تهیه تجهیزات، حضور مربیان زبده خارجی، آغاز رقابتهای لیگ آبهای آرام، صعود تیم کاناپولو در رنکینگ جهانی، توسعه پایگاه های استعدادیابی و کسب اولین مدالهای جهانی توسط قایقرانان رشته روئینگ از نتایج و عملکرد این فدراسیون در سالجاری است.

احمد دنیا مالی رئیس فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب ایران این موفقیت ها را در گرو برنامه ریزی و استعدادیابی دربرخی از رشته ها می داند و حضور مربیان خارجی، تهیه و توسعه امکانات، توسعه رشته های جدید و افزایش اعتبارات را لازمه موفقیت های آینده این رشته عنوان می کند و در گفتگویی با خبرگزاری مهر به تشریح اهداف و برنامه های خود پرداخت.

حضور قایقرانی در 5 رشته و 30 ماده درگوانگجو

احمد دنیا مالی ضمن اشاره به افزایش تعداد رشته ها و مواد قایقرانان شرکت کننده در بازیهای آسیایی گوانگجو گفت: پیش از این حضور ما در بازیهای آسیایی منحصر به یکی از مواد آبهای آرام بود اما در دوحه شاهد حضور قایقرانان در 12 ماده و کسب اولین مدال قایقرانی در این بازیها بودیم تا زمینه توسعه رشته های جدید قایقرانی بیش از پیش فراهم شود. ما امیدواریم قایقرانی حداقل در 5 رشته و 30 ماده قایقرانی در گوانگجو حضور یابد.

وی ادامه داد: روئینگ، دراگون بت، اسلالوم و سیلینگ(بادبانی) رشته هایی هستند که به همراه آبهای آرام برنامه های خود را برای حضور در بازیهای آسیایی 2010 در دستور کار فدراسیون قرار داده اند. البته نتایج هرکدام از این رشته ها در گوانگجو فرق می کند و قطعا در رشته های آبهای آرام و روئینگ شاهد کسب مدال خواهیم بود.

توسعه رشته ها هدف اول است اما به شرط داشتن امکانات

در چند سال گذشته در حالی شاهد توسعه رشته های قایقرانی درکشور بودیم که پیش از این تنها قایقرانان در مواد آبهای آرام(کانو وکایاک) در کشور فعال بودند اما هم اکنون این فدراسیون رشته هایی مانند کاناپولو، روئینگ، اسکی روی آب، دراگون بت، اسلالوم، جت اسکی، سیلینگ( بادبانی) را تحت پوشش قرار داده است .

دنیا مالی با اشاره به اینکه فدراسیون قایقرانی ایران کار چهار تا پنج فدراسیون مشابه خود را در دنیا دنبال می کند به طوریکه در اکثر کشورها هر کدام از این رشته فدراسیون مستقلی دارند، افزود: قطعا با توجه به گستردگی رشته ها، تنوع برنامه ها و از مهمتر سیاستگذاری و شرایط متفاوت هرکدام از این رشته ها فدراسیون قایقرانی نیازمند برنامه ریزی گسترده تر، امکانات بیشتر و اعتبارات فراوان است.

وی در ادامه تصریح کرد: ما در دوحه با دنبال کردن یک برنامه مدون و بلند مدت قول کسب یک مدال را داده بودیم و تعهد خود را اجرا کردیم و قطعا در صورت سرمایه گذاری و توجه مسئولین در چهار سال آینده پاسخ اعتماد آنها را می دهیم.

رئیس فدراسیون قایقرانی در بخشی از گفتگوی خود با خبرگزاری مهر به وضعیت رشته های مختلف در گوانگجو پرداخت و گفت: ما در اسلالوم(آبهای خروشان) پیست مناسب نداریم به همین دلیل حرکت ما در این رشته آهسته است. با توجه به دریافت مجوز ساخت این پیست در کنار دریاچه آزادی از سوی سازمان تربیت بدنی می توانیم برنامه ریزی خوبی را روی این رشته شروع کنیم اما به طور یقین نمی توانیم به کسب مدال یا نتیجه بسیار عالی در بازیهای آسیایی امیدوار باشیم.

وی با اشاره به اینکه آبهای آرام اولین رشته مدال آور بازیهای آسیایی بوده و هست گفت: ما شرایط خوبی در این رشته داریم و با حضور مربیان خارجی خوبی چون "شفر" و "یولداشف" به کسب مدال توسط پاروزنان در گوانگجو امیدواریم. وضعیت رشته روئینگ نیزبسیار خوب است و قطعا یکی از امیدهای ما در کسب مدال قایقرانان این رشته خواهند بود.

وی افزود: دراگون بت به خوبی در آسیا پیشرفت کرده است اما هنوز نیز با حضور چینی ها به عنوان قهرمان آسیا و نبود پیست مناسب در ایران نمی توانیم به کسب مدال امید صد در صد داشته باشیم اما سرمایه گذاری ما در رشته سیلینگ یا بادبانی برای حضوری موفق در رقابتهای المپیک 2012 است بنابراین نمی توانیم تا دو سال آینده هیچ پیش بینی در خصوص نتایج قایقرانان این رشته در گوانگجو داشته باشیم.

استعداد یابی رمز موفقیت قایقرانی است

دنیا مالی با اشاره به راه اندازی نزدیک به 15 پایگاه استعداد یابی در کشور گفت: ما به طور جدی راه اندازی پایگاه های استعدادیابی در قایقرانی را درمناطق آبی دنبال می کنیم و همین برنامه ریزی نیز رمز موفقیت این رشته بوده بطوریکه باعث شد تا در این چند سال شاهد کاهش میانگین سنی قایقرانان و موفقیت های خوبی در رشته روئینگ باشیم قطعا توسعه این پایگاه ها در آینده می تواند جوابگوی تیم های ملی ما باشد.

سهم قایقرانی در گوانگجو حداقل چهار مدال خواهد بود

فدراسیون قایقرانی در حالی برنامه خود را به سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ارائه داده است که در این برنامه برگزاری حداقل 56 اردوی مستمر یا مقطعی، اردوهای برون مرزی، مسابقات تدارکاتی برای کسب مدالهای آسیایی در نظر گرفته شده است.

دنیامالی با بیان اینکه هم اکنون 400 مدال در مسابقات مختلف آسیایی، جهانی و المپیک در قایقرانی توزیع می شود که ما نیز می خواهیم در آینده سهم خوبی از این مدالها داشته باشیم، افزود: ما در مجموع در بدترین حالت و فارق از رنگ، پیش بینی کسب حداقل چهار مدال را از بازیهای آسیایی گوانگجو کرده ایم.

وی با تاکید براینکه افزایش تعداد مدال و ارتقاء رنکینگ های آسیایی و جهانی قایقرانی سخت و نیازمند تلاش بسیاراست، گفت: قطعا در صورت محقق شدن چنین هدفی ما شاهد رشد چهار برابری تعداد مدالهای قایقرانی نسبت به بازیهای دوحه قطر خواهیم بود، زیرا ما در بازیهای آسیایی تنها شاهد کسب یک مدال نقره در مواد آبهای آرام بودیم.

استخدام چهار مربی زبده جهانی در فدراسیون قایقرانی

رئیس فدراسیون قایقرانی در ادامه به استخدام مربیان جدید خارجی در رشته های مختلف اشاره کرد و گفت: قطعا برای کسب موفقیت نیازمند حضور مربیان با دانش روز جهانی در رشته های مختلف و پیگیری برنامه های استعدادیابی با حضور مربیان زبده در این بخش هستیم. به همین منظور این روزها شاهد استخدام حداقل چهار مربی جدید هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حضور دو مربی روئینگ شامل یک مربی انگلیسی در بخش بانوان و یک مربی چینی در بخش مردان قطعی شده است. یک مربی انگیلسی دراگن بت نیز برای مذاکره وارد ایران شده که احتمالا به صورت پاره وقت تا تابستان سال آینده با ما همکاری می کند و در صورت رضایت تا گوانگجو قرارداد وی را تمدید می کنیم.

دنیا مالی با ابراز رضایت از ادامه کار مربیان آبهای آرام( شفر و یولداشف) و استخدام دو مربی در رشته بادبانی بیان کرد: هفته آینده یک مربی زن نیز برای رشته کاناپولو وارد ایران می شود و امیدواریم با این سرمایه گذاری شاهد تداوم قهرمانی این تیم در آسیا و ارتفاء رنکینگ جهانی باشیم.

چهار تا پنج میلیارد تومان بودجه برای گوانگجو

دنیا مالی در خصوص تامین اعتبارات و تجهیزات قایقرانی نیز به خبرنگار مهر گفت: ما در چند سال گذشته قایق های بسیار مجهزی را در رشته های مختلف چون کانو، کایاک، روئینگ، دراگون بت، اسلالوم، بادبانی به کشور وارد کرده ایم که در این بین نه تنها از قایقهای آموزشی خارجی نیز بهره بردیم بلکه اقدام به تولید بچه قایق در ایران نیز کردیم که با موفقیت های خوبی همراه بود.

رئیس فدراسیون قایقرانی با بیان اینکه این فدراسیون کار چند فدراسیون را با یکدیگر پیگیری می کند افزود: با در نظر گرفتن تنوع رشته ها و سیاستگذاری های متفاوت نیازمند بودجه و اعتبارات فراوانی هستیم به طوریکه اگر می خواهیم به یک نتیجه ایده آل در بازیهای آسیایی گوانگجوو المپیک لندن دست یابیم تنها نیازمند تامین اعتباری معادل چهار تا پنج میلیارد تومان تا بازیهای 2010 خواهیم بود.

آماده برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در تهران هستیم

فدراسیون قایقرانی ایران مهرماه سال آینده میزبان مسابقات قهرمانی قایقرانی آسیا در مواد آبهای آرام در تهران است. به همین منظور برخی از اعتبارات و تلاشهای فدراسیون در راستای میزبانی کشورمان صرف می شود.

رئیس فدراسیون قایقرانی درباره وضعیت میزبانی کشورمان گفت: ما می خواهیم در پایان این رقابتها به عنوان میزبانی شایسته شناخته شویم بنابراین نیاز به امکانات و اعتبارات فراوانی داریم.

وی ادامه داد: به همین منظور به تازگی دستگاه " فتوفینیش " و " فتو" استارت را به ارزش بیش از 500 هزار یورو خریداری کردیم که با خرید این دو وسیله نه تنها کار ما در میزبانی این دیدارها راحت تر می شود بلکه تاثیر مستقیم آن را در تمرینات و مسابقات آینده قایقرانی خواهیم دید.

دنیامالی افزود: یکی از دغدغه های ما نه تنها برای مسابقات قهرمانی آسیا در تهران(2009) بلکه برای بازیهای آسیایی گوانگجو و المپیک تهیه قایق های جدید است . هرچند این اعتبارات به سختی تهیه می شود اما به تازگی با کمک سه میلیارد ریالی سازمان تربیت بدنی بسیاری از این تجهیزات خریداری و بزودی وارد کشور می شود.

هدف از حضور در انتخابات ادامه برنامه هاست

نیمه آذرماه سال جاری فعالیت چهارساله احمد دنیا مالی در فدراسیون قایقرانی به اتمام رسید اما انتخابات این فدراسیون نیز مانند برخی از فدراسیون به تعویق افتاده است.

احمد دنیا مالی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف از حضور دوباره درانتخابات فدراسیون ادامه برنامه های بلند مدت و رسیدن به اهداف این رشته است، افزود: ما در چهار سال گذشته برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدتی را به اجرا در آوردیم که هم اکنون شاهد به ثمر رسیدن برخی از آنها هستیم و بسیاری از آنها نیز در گوانگجو و المپیک لندن به ثمر می رسند.

وی خاطرنشان کرد: مطمئن باشید برای فدراسیونی با وسعت کار قایقرانی کسب دو سهمیه المپیک در سال 2008، توسعه رشته های قایقرانی از یک رشته به شش تا هفت رشته بسیار سخت بود و کسب مقام های قهرمانی آسیا درکاناپولو وروئینگ، اولین مدال جهانی روئینگ زیر 23 سال و پنجمی جهان از افتخارات این فدراسیون محسوب می شود.

وی با اشاره به کسب اولین مدالهای آسیایی وجهانی در برخی از رشته ها و توسعه رشته های قایقرانی در چند سال گذشته ادامه داد: تلاش های انجام شده در چهار سال گذشته شبانه روزی بود تا ما شاهد جهش قایقرانی در بازیهای آسیایی 2010 و المپیک 2012 باشیم و بتوانیم ضمن کسب مدال در گوانگجو، سهمیه های بیشتری را در المپیک لندن نصیب قایقرانی ایران کنیم.