تقابل پتروشیمی و دانشگاه آزاد برای امتیاز طلایی‎/ نگرانی مهرام از سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پتروشیمی بندرامام در صورت پیروزی در دیدار معوقه فردا مقابل دانشگاه آزاد قهرمانی نیم فصل فصل جاری مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را از آن خود می کند. همچنین شکست ماهشهری‌ها را در این بازی موقعیت فعلی تیم صبامهر را در صدر جدول رده بندی تثبیت می کند. (به خاطر پیروزی صبامهر در بازی روبرو مقابل پتروشیمی).

بسکتبالیست‌های بندرامام که تاکنون تنها یک بار متحمل شکست شده‌اند برای دستیابی به عنوان قهرمانی نیم فصل چاره‌ای جز فراهم کردن شکست تیم زخمی دانشگاه آزاد را ندارند. تیم پرمهره مهران حاتمی هفته گذشته در عین ناباوری در تهران و مقابل تیم نه چندان نامدار هیئت بسکتبال شهرکرد تن به شکست داد.

تیم دانشجویان اگر چه هنوز در شوک شکست مقابل شهرکردی‌ها بسر می برد اما با داشتن مهره‌هایی مانند علیرضا هنردوست و امیر امینی امید زیادی جهت دردسرساز شدن مقابل پتروشیمی و پیروزی در بندرامام دارد.

البته انگیزه بازیکنان پتروشیمی دست کم از حریف تهرانی ندارد. پیروزی در بازی فردا برای آنها به اندازه 10 پیروزی گذشته ارزش دارد. ماهشهری‌ها سخت به دنبال 2 امتیاز طلایی دیدار مقابل دانشگاه آزاد هستند. شاید مهمترین مشکل آنها برای برگزاری این بازی غیبت "نناد" است که هفته گذشته به دلیل رسیدگی به امور شخصی مجبور به ترک ایران شد. در غیاب این مربی صربستانی، محمد کسایی پور هدایت بازیکنان پتروشیمی را در بازی فردا برعهده دارد.

بیم بابل و مهرام تهران برگزاری کننده دیگر دیدار معوقه نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر هستند. نتیجه به دست آمده در پایان این بازی هم در رده بندی دو تیم تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

شاگردان مصطفی هاشمی که در حال حاضر پائین‌تر از پتروشیمی، صبامهر و ذوب آهن در رده چهارم ایستاده اند در صورت پیروزی می توانند به رده‌های بالاتر سقوط کنند. در حالی که اگر مدافع عنوان قهرمانی متحمل چهارمین شکست نیم فصل خود شود از جمع چهار تیم بالای جدول جدا می شود.

برنامه بازی‌های فردا به این شرح است:

* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد تهران (ساعت 16)

* بیم بابل - مهرام تهران (ساعت 17:45 - پخش استانی)

جدول رده بندی تیم‌ها به این شرح است:

1- صبامهر (20 امتیاز)

2- مهرام (19 امتیاز)

3- پتروشیمی (19 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (18 امتیاز)

5- تراکتورسازی کردستان (17 امتیاز)

6- لوله a.s شیراز (16 امتیاز)

7- بیم بابل (16 امتیاز)

8- آرارات (16 امتیاز)

9- شهرداری گرگان (16 امتیاز)

10- هیئت بسکتبال شهرکرد (15 امتیاز)

11- دانشگاه آزاد (14 امتیاز)

12- هیئت بسکتبال لنگرود (13 امتیاز)

13- هیئت بسکتبال خراسان رضوی (11 امتیاز )