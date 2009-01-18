طرح رایگان واکسیناسیون طیور در ایلام آغاز شد

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در این طرح 300 هزار قطعه طیور علیه بیماری نیوکاسل در استان ایلام واکسینه می شوند.

وی بیان داشت: این طرح به منظور کاهش خشکسالی در مناطق جنوبی استان ایلام به مدت چهار روز انجام می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه 70 گروه عملیاتی از دامپزشکی استان ایلام کار اجرای این طرح را بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: اجرای طرح مایه کوبی بیماریهای مشترک بین دام و انسان نیز از اقدامات مهم دامپزشکی ایلام است.

پیرانی عنوان کرد: در این طرح هفت میلیون و 500 هزار رآس دام علیه بیماریهای مشترک مایه کوبی می شوند.

این مسئول یادآورشد: تب مالت، شارین، آبله از جمله مهمترین بیماریهای مشترک انسان و دام است.