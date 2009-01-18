3500 هکتار از اراضی محاط در جنگلهای گلستان خریداری شد

صفرقلی خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون 295 هزار واحد دامی و 595 خانوار جنگل نشین ازز جنگل هایی منطقه خارج شدند.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت از مجموع 15 هزار و 940 واحد دامی مصوب، تعداد 14 هزار و 500 واحد از جنگل های استان خارج شدند.

به گفته خواجه، در سالجاری نیز بیش از 25 هزار واحد دامی از سطح جنگل های استان خارج شده است که این روند در حال تداوم است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: برای اجرای کامل این طرح به اعتبار نیازداریم و باید متولیان امر در این زمینه اقدامات لازم اتخاذ کنند.

وی یادآورشد: برای صیانت از جنگل های شمال باید عوامل تخزیب در عرصه های طبیعی را از بین برد و چرای بی رویه دام در جنگل و مرتع از جمله عوامل تخریب است که در حال رفع است.

عرصه های جنگلی گلستان بیش از 430 هزار هکتار وسعت دارد.

