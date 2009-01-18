به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت امروز در نشست شورای معاونان استانداری بوشهر اظهار داشت: این نمایشگاه در محل سالن بزرگ فرودگاه بین المللی بوشهر برگزار می شود.

وی افزود: در این ایام همچنین بیش از 450 پروژه عمرانی در استان بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد.

شفقت گفت: این پروژه‌ها در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و بخش‌های صنعتی، اقتصادی، بهداشت و درمان و امور فرهنگی است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: رسانه‌ها نیز در راستای رسالت خود خدمات نظام و دولت را به اطلاع مردم و جامعه برسانند.

شفقت یادآور شد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به انجام مصاحبه با رسانه‌های گروهی استان به‌منظور انعکاس خدمات دولت اقدام کنند.

استاندار بوشهر گفت: با توجه به اینکه مهم‌ترین محورهای توسعه‌ای استان تاسیسات مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی است، تاسیسات مربوط به وزارت نفت که در استان مستقر هستند باید در برنامه‌های دهه فجر حضور فعال داشته باشند.

وی افزود: در طول سه سال گذشته خدمات ارائه شده به مردم از شتاب قابل توجهی برخودار بوده است.

شفقت اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت نهم نخستین دولتی است که در کمتر از دوسال، دو سفر پربار به استان بوشهر داشته است.

استاندار بوشهر در پایان از مدیران، صاحبنظران و دانشگاهیان خواست در ارتباط با تدوین نهایی سند چشم‌انداز توسعه استان مشارکت کنند.