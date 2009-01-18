صدرنشینان پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیون با دو گل ادرسون (15) و دلگادو (77) مقابل میزبان خود گرنوبل پیروز شد. بوردو با گل های گورکاف (10) و شاماخ(70) با نتیجه 2 بر یک مقابل میزبان خود نانت به برتری رسید. تک گل نانت را جوردیه ویچ به ثمر رساند.

مارسی هم با گل های والبوئنا(27) و زوبار (60) ، میهمان خود لوهاور را شکست داد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* لوران یک - والنسین یک

* نیس 2 - اوسر صفر

* سنت اتین یک - لومان یک

* تولوز 3 - نانسی صفر



در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر برگزار می شود:

* کان - موناکو

* پاریسن ژرمن - سوشو

* لیل - رن

جدول رده بندی:

1- لیون 42 امتیاز

2- بوردو 41 امتیاز

3- مارسی 38 امتیاز

4- رن 37 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- سوشو 17 امتیاز

19- والنسین 16 امتیاز

20- لوهاور 12 امتیاز