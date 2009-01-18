افزایش جمعیت امدادگران ایلام به 43 هزار نفر

محمد باقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال جاری حدود 9 هزار نفر به جمع امدادگران استان ایلام افزوده شده است که جمع امدادگران در استان به 43 هزار نفر افزایش یافته است.

وی بیان داشت: این افراد با شرکت در دوره های امداد مقدماتی، تخصصی و مربیگری آموزشهای مختلف امداد را کسب کرده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه از جمعیت امدادگران استان ایلام، سه هزار نفر از امدادگران درشهرستان دهلران و مهران مقابله با خنثی کردن مین آموزشهای لازم را فراگرفته اند، خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری سه هزار نفر به جمعیت امدادگران استان ایلام افزوه می شود.

محمدی یادآور شد: مردم استان ایلام 150 میلون ریال به مردم غزه کمک کرده اند.