افول علوم انسانی/ مهمترین ویژگیهای مجریان برنامه پنجم توسعه

دکتر فتح الله مجتبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مجریان برنامه های توسعه باید خودشان بتوانند که آزاد فکر کنند تا بدانند آزاد فکر کردن یعنی چه و باید خودشان باسواد باشند تا بدانند سواد یعنی چه. البته به هر حال مشکلاتی داریم که مشکلات فرهنگی است و باید برطرف شود.

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره الزامات تحقق "نقد، نظریه پردازی و آزاد اندیشی" که مورد تاکید سیاستهای علم و فناوری در برنامه پنجم توسعه است، گفت: باید فکر آزاد باشد تا بتواند پرواز کند و به دیدگاههای دوردست برود اما ممانعت از این امر بسیار مضر است.

جامعه خالی از نقد جامعه ای مرده است

وی افزود: جامعه ای که در آن نقادی وجود نداشته باشد یک جامعه مرده است. در جامعه باید بر روی این مهم تاکید شود و در برنامه پنجم توسعه هم که مورد تاکید قرار گرفته است اما در جامعه باید برای عملیاتی شدن این سیاستهای بسیار خوب تدبیر کرد.

علوم انسانی در ایران خیلی سقوط کرده است

این استاد دانشگاه تهران پیرو تاکید رهبری معظم انقلاب بر تقویت جایگاه و منزلت علوم انسانی در سیاستهای برنامه پنجم توسعه به مهر گفت: علوم انسانی در ایران خیلی سقوط کرده و علتش نیز این است که جامعه هنوز نمی داند که ارزش علوم انسانی از نظر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی چیست. وقتی جوانی را به سعدی خوانی ترغیب می کنی یا می گویید مثنوی معنوی بخوان او خیال می کند که شما می گویید برو یک رمان بخوان و می گوید که وقتم تلف می شود. یعنی فضایی وجود دارد که در آن پرداختن به علوم انسانی را یک نوع اتلاف وقت می دانند و خیال می کنند که علم فقط چیزی است که باید فایده مادی و اقتصادی داشته باشد حال اینکه علوم انسانی می تواند فایده فکری و روحی برای ساختن و کامل کردن انسان داشته باشد اما به آن توجه نمی شود.

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرد: جامعه را باید توجه داد که علوم انسانی یعنی ساختن شخصیت و هویت اشخاص. اشخاص بی هویت در جامعه افراد خطرناکی می شوند این در حالیست که علوم انسانی در جامعه هویت ها را تثبیت می کند. بنابراین باید صدا و سیما و روزنامه و مجلات به اهمیت علوم انسانی در تشکیل شخصیت و تشکیل هویت اشخاص تاکید داشته باشند.

توسعه باید از پائین به بالا شکل بگیرد

فتح الله مجتبایی درباره تاکید سیاستهای علم و فناوری برنامه پنجم توسعه بر تحول در نظام آموزشى گفت: تحول علمی کشور باید از تکمیل و توسعه مراکز علمی کشور شروع شود. این تکمیل و توسعه باید ابتدا از نظام آموزش و پرورش آغاز شود و وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز متوجه و پیگیر باشند و هر کدام از آنها شعبه ها و بخشهای مرتبط با خود را تقویت کنند.

وی افزود: آموزش و پرورش باید از دبستانها شروع کند زیرا اگر دبستانها تقویت شوند، دبیرستانها نیز تقویت می شوند و اگر دبیرستانها تقویت شوند، دانشگاهها نیز تقویت می شود. این یک سلسله به هم پیوسته است و توسعه باید از پائین به بالا شکل بگیرد لذا باید در ابتدا دبستانها را تقویت کنند و توسعه دهند و برای آنها کادر علمی و آموزشی تحصیلکرده و با تجربه و با اطلاع ترتیب دهند.

دانشجویان پایه و مایه لازم را ندارند و دانش آموختگان سرگردانند

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: مشکل ما این است که وقتی دانشجو به دانشگاه می آید پایه و مایه لازم را در دبستان و دبیرستان پیدا نکرده است. توسعه و تقویت در دو بخش تعلیمی و تعلمی باید مورد توجه قرار گیرد. در یک سطح هم باید کار استاد، دبیر یا آموزگار درست شود و هم دانشجو. در واقع باید برای جوانی که دانش آموخته دانشگاه است امید به آینده و امید به کار وجود داشته باشد.

این استاد دانشگاه افزود: مشکلی که در حال حاضر داریم این است که جوانانمان سرگردانند و نمی دانند که وقتی از دانشگاه بیرون می آیند، چه خواهند کرد و چه استفاده ای از آنها در جامعه صورت خواهد گرفت. بنابراین باید راههایی باز شود تا برای دانش آموختگان دانشگاهها کار ایجاد شود.