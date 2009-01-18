IWPR بررسی کرد: نگاه عراق به ایران؛ تحکیم و گسترش روابط در آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو گزارش جنگ و صلح (IWPR) در مطلبی نوشت: دیدار اخیر "نوری المالکی" نخست وزیر عراق از ایران که چهارمین دیدار وی از آغاز نخست وزیریش در می سال 2006 به شمار می رود، نشان می دهد که با کاهش حضور نیروهای آمریکایی در عراق و بودجه آن برای بازسازی در سالهای آینده، روابط ایران و عراق محکم تر خواهد شد.

" تیار راث" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: هدف از این تازه ترین دیدار مالکی کاستن از نگرانیهای ایران درباره ادامه حضور آمریکا در عراق و جلب سرمایه گذاری برای بازسازی این کشور جنگ زده بود. در حالیکه آمریکا در نظر دارد بودجه خود را برای عراق کاهش دهد، ایران خود را در موضع تهیه کننده کالاها، خدمات و انرژی برای عراق قرار داده است.

در ادامه این مطلب آمده است: ایران بخشهای نفت و برق عراق را کشف و پیشنهاد وام یک میلیارد دلاری را به این کشور در سال 2008 مطرح کرده است. ایران همچنین درنظر دارد تا سال 2010 تجارت سالانه خود را با عراق از 4.2 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار برساند.

نویسنده خاطر نشان کرده است : پس از سرنگونی صدام دیکتاتور سابق عراق، ایران مشتاقانه وارد بازار عراق شد و از آن زمان تاکنون چندین قرارداد را برای ساخت نیروگاهای برق و تهیه برق در مناطق مرزی منعقد کرده است. در حدود 30 درصد از صادرات ایران راهی عراق می شود.

انستیتو گزارش جنگ و صلح افزوده است: بسیاری از رهبران عراقی به ویژه شیعیان روابط عمیق سیاسی و مذهبی با ایران دارند . حزب دعوه مالکی روابط محکمی با ایران دارد و " جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق نیز دارای روابط بسیار خوبی با تهران است.

در پایان این مطلب آمده است: بعید است که آمریکا در روابط اقتصادی ایران و عراق مداخله کند، حتی اگر این روابط اقتصادی تعجباتی را در واشنگتن برانگیزد. اما آمریکا که در گذشته ایران را به تلاش برای بی ثباتی در عراق متهم کرده، بدون شک از نزدیک روابط بغداد و تهران را نظاره خواهد کرد.