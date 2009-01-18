به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم به کارگردانی استیو کار در 3144 سینما روی پرده است و انتظار می‌رود تا دوشنبه و پایان هفته تعطیلات مارتین لوتر کینگ جونیر در آمریکا همچنان در صدر جدول بماند.

جیمز در "پل بلارت: پلیس مرکز خرید" نقش یک مامور امنیتی آرام را بازی می‌کند که وقتی گروهی تبهکار کنترل یک مرکز خرید را در اختیار می‌گیرند، وارد عمل می‌شود. کایر اُدانل و رینی رودریگز از دیگر بازیگران این فیلم هستند.





کوین جیمز در صحنه‌ای از فیلم "پل بلارت: پلیس مرکز خرید"

رده دوم جدول فروش جمعه از آن فیلم زندگی‌نامه‌ای "بدنام" ساخته جرج تیلمن جونیر. شد که در اولین روز اکران در 1638 سینما 3/8 میلیون دلار فروش داشت. جیمز وولارد، آنتونی مکی و درک لوک در این فیلم بازی می‌کنند.

"بدنام" داستان زندگی کریستوفر والاس (وولارد) است که از خیابان‌های بروکلین به جایگاه یکی از بزرگترین و بهترین خواننده‌های رپ در دهه 1990 رسید.

فیلم ترسناک "والنتین خونین من سه بعدی" به کارگردانی پاتریک لوسیه نیز در اولین جمعه اکران در 2534 سینما 3/8 میلیون دلار به دست آورد و در رده سوم قرار گرفت. جنسن اکلز، خایمه کینگ و کر اسمیت بازیگران این فیلم هستند.

داستان درباره مردی به نام تام است که در دهمین سال کشتار شب والنتین که به قتل 22 نفر منجر شد، به شهر خود باز می‌گردد. کمی پس از رسیدن تام به شهر یک قتل دیگر اتفاق می‌افتد و او را در مظان اتهام قرار می‌دهد.

"گران تورینو" کلینت ایستوود که پرفروشترین فیلم هفته پیش بود، در دومین جمعه اکران 30 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 2/6 میلیون دلار فروش در 2972 سینما در رده چهارم قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم 2/57 میلیون دلار شده است.

کمدی "هتل سگ‌ها" به کارگردانی تور فرویدنتال به عنوان دیگر فیلمی که از این هفته به طور گسترده در آمریکا اکران شده، با 3/4 میلیون دلار فروش در 3271 سینما فیلم پنجم شد.

داستان فیلم درباره دو بچه است که در یک خانه خالی از 9 سگ ولگرد نگهداری می‌کنند. اما رابرتز، جیک تی. آستین، لیزا کادرو و دان چیدل در "هتل سگ‌ها" بازی می‌کنند.