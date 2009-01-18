تشکیل گلخانه های تولیدی در کشور قانونمند می شود

سیدغلامحسین طباطبایی در گفتگو با مهر گفت: در هفته جاری لایحه قانون مجتمع های تولیدی کشاورزی در دستور کارگروه طرحها و لوایح وزارت جهاد کشاورزی قرارمی گیرد و به زودی این لایحه در وزارتخانه نهایی می شود.

مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: یک هفته پس از نهایی شدن لایحه قانون مجتمع های تولیدی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی این لایحه به دولت ارسال خواهد شد و با تصویب نهایی آن در مجلس، تشکیل و حمایت ازایجاد گلخانه ها و مجتمع های آبزی پروری و دامپروری قانونمند می شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضرمدیریت منابع آبی به بیش از 220 شرکت سهامی کشاورزی و تعاونی تولیدی واگذار شده است و تا پایان سال آینده تصدی های دولتی در بخش مدیریت آب در بخش کشاورزی به بیش از هزار و 300 شرکت تعاونی تولید و حدود 30 شرکت سهامی زراعی کشاورزی واگذار می شود.

باطبایی اظهارداشت: لایحه اصلاح قانون تشکیل شرکتهای سهامی کشاورزی هم اکنون در مرکز پژوهشهای مجلس در حال بررسی است و مقرر شده است این لایحه از این پس به صورت طرح از سوی نمایندگان پیگیری شود.