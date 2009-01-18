میزبانی المپیک متضمن میزبانی جام جهانی ژاپنی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی فوتبال روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به فدراسیون‌های عضو امکان درخواست میزبانی برای دو جام جهانی تا دوم فوریه را یادآوری کرد.

موتوآکی اینوکای، رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن در این باره به روزنامه اسپورت نیپون گفت: "ما تصمیم گرفته ایم که درخواست خود را اعلام کنیم اما شرط آن میزبانی المپیک 2016 است. اگر توکیو نتواند میزبانی المپیک را بدست آورد اجرای جام جام جهانی برای ما غیر ممکن خواهد شد".

ژاپن در حال حاضر هیچ استادیومی با ظرفیت بیشتر از 80 هزار نفر ندارد. داشتن چنین فدراسیونی یکی از شرایط فیفاست و شهر توکیو تنها در صورت برگزاری المپیک و بازسازی استادیوم ملی می تواند چنین ورزشگاهی را در اختیار داشته باشد.

کمیته اجرایی فیفا در دسامبر 2010 درباره دو میزبان بعدی جام جهانی تصمیم می گیرد. میزبان باید دارای حداقل 12 استادیوم با حداقل ظرفیت 40 هزار نفر باشد و یک ورزشگاه 80 هزار نفری برای افتتاحیه و بازی فینال داشته باشد.