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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۲:۴۵

ساخت 19 باب خانه عالم در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: در سال جاری 19 باب خانه عالم در این استان ساخته شده است.

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این خانه های عالم بیشتر در مناطقی که نیاز بوده است، ساخته شده است که اکثر این مناطق روستا بوده است.

وی بیان داشت: برای ساخت این خانه های عالم در استان ایلام پنج میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه اکنون 40 باب خانه عالم در استان ایلام وجود دارد، خاطرنشان کرد: خانه عالم ساخته شده به روحانیون طرح هجرت واگذار شده است.

شریفی راد یادآور شد: دو باب خانه عالم نیز در ایام دهه فجر در شهرستانهای استان ایلام به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 818382

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