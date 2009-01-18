ساخت 19 باب خانه عالم در ایلام

حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این خانه های عالم بیشتر در مناطقی که نیاز بوده است، ساخته شده است که اکثر این مناطق روستا بوده است.

وی بیان داشت: برای ساخت این خانه های عالم در استان ایلام پنج میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه اکنون 40 باب خانه عالم در استان ایلام وجود دارد، خاطرنشان کرد: خانه عالم ساخته شده به روحانیون طرح هجرت واگذار شده است.

شریفی راد یادآور شد: دو باب خانه عالم نیز در ایام دهه فجر در شهرستانهای استان ایلام به بهره برداری خواهد رسید.