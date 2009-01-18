آخرین وضعیت توسعه میادین کوچک نفت ایران در خلیج فارس

محمود زیرکچیان‌زاده در گفتگو با مهر در تشریح آخرین وضعیت توسعه میادین کوچک نفتی ایران در خلیج فارس اظهار کرد: انجام لرزه‌نگاری میدان نفتی ماهشهر در منطقه بهرگان در سال 1387 که تکمیل شده و در حال حاضر پردازش و تفسیر اطلاعات در حال انجام است.

به گفته وی در نیمه اول سال آینده تکلیف میدان نفتی ماهشهر از نظر توسعه مشخص خواهد شد وحتی در این زمینه یکی از شرکت‌های آسیایی متقاضی سرمایه‌گذاری در این میدان است که در این خصوص یک تفاهم‌نامه اولیه (MOU) در سطح شرکت ملی نفت برای توسعه این میدان امضاء شده است.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران ادامه داد: برای توسعه این میدان منابع داخلی نیز داریم که پس از اتمام لرزه‌نگاری و مطالعه درمنطقه بهرگان، از سال آینده توسعه را آغاز می‌کنیم که پیش‌بینی اولیه تولید میدان بین 10 تا 20 هزار بشکه در روز است پس از مطالعه میزان دقیق آن مشخص می‌ شود.

وی درباره میدان توسن با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود تولید این میدان روزانه 20 هزار بشکه باشد، تصریح کرد: هنوز در حال مطالعه هستیم که پس ازآن به توسعه خواهیم رفت. از آنجا که زیرساخت‌ها در قشم به عنوان یک منطقه نفتی برای هنگام انجام شده است برای توسن و میادین هزمر بسیار راحت‌تر می‌توانیم کار کنیم.

زیرکچیان زاده در ادامه از پیش بینی تولید حدود 7 تا 10 هزار بشکه از میدان آلفا خبرداد و افزود: تاکنون توسعه این میادین کوچک تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار نگرفته‌اند.

به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران ولی به یقین تولید آینده نفت و گاز در کل دنیا متاثر از قیمت‌ها بوده و به ویژه در بخش دریا که نسبت به خشکی پرهزینه‌تر است.