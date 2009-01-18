ناتو دولت افغانستان را ناکارآمد توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "یاپ دی هوپ شفر" در مقاله ای در واشنگتن پست اعلام می کند که برای ناآرامی ها در افغانستان به جای طالبان باید دولت افغانستان و حامد کرزای را مورد سرزنش قرار داد.

وی گفت: دولت فعلی افغانستان تقریباً به اندازه طالبان در افزایش شورش ها و اوضاع وحشتناک نقش داشته و به اندازه طالبان قابل سرزنش است.

این اظهارات در حالی است که حامد کرزای به دفعات نیروهای تحت رهبری آمریکا را در افغانستان مسبب اوضاع نابسامان این کشور توصیف کرده است.

شفر در مقاله خود آورده است: مسئله اساسی در افغانستان نه حضور تعداد زیادی از طالبان، بلکه عدم حضور کار آمد دولت افغانستان و اداره خوب این کشور است.

وی گفت: افغانها نیاز به دولتی در فراخور وفاداری و اعتمادشان دارند. زمانی که آنها آن را داشته باشند انرژی و توان شورشی ها گرفته خواهد شد.

دبیر کل ناتو گفت: جامعه بین المللی باید حمایتهایش را از دولت منتخب افغانستان و مردم این کشور افزایش دهد.

در عین حال وی گفت: ما به اندازه کافی تلفات جانی و مالی داده ایم و از دولت افغانستان می خواهیم تا اقدامات ملموس تر و قوی تری برای ریشه کنی فساد و افزایش کارایی حتی در جائیکه گزینش های سیاسی مشکل است بعمل آورد.