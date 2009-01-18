به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره جشنواره از هر استان 3 شاعر در بخش شعر جوان و 3 شاعر در بخش عمومی تجلیل خواهد شد. این شاعران به عنوان چهره‌های برتر هر استان در سومین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر شناخته و معرفی خواهند شد.



همچنین بنابر فراخوان اعلام شده از سوی دبیرخانه مرکزی جشنواره بین‌المللی شعر فجر شاعران جوان استانها برای شرکت در جشنواره ملی شعر فجر می‌بایست آثار خود را در هر یک از سه محور سنتی یا کلاسیک، کودک و نوجوان و نیمایی یا سپید به دبیرخانه استانی این جشنواره واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان خود ارسال کنند که از میان آثار ارسالی، 10 اثر به عنوان آثار برگزیده و برای داوری در سطح کشوری، به دبیرخانه مرکزی استان تهران ارسال خواهد شد.



سومین جشنواره بین‌المللی شعر فجر از 10 بهمن تا 10 اسفند سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

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