رونق گردشگری در گرو تامین امنیت گردشگران است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد رضا عدالتخواه صبح امروز در چهارمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌ گذاری در استان مرکزی افزود: همچنین در این زمینه اشاعه و تبلیغ احساس امنیت در میان گردشگران در کشورهای دیگر امری ضروری است.

وی تصریح کرد: از عوامل موثر در جذب گردشگری در کشور تکریم گردشگر است و باید در این راستا زمینه‌ های برخورد صحیح و مقابله با رفتارهای ناشایست مورد بررسی و برای رفع آن اقدام عملی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان مرکزی کم نظیر هستند که زیرساختهای عمرانی و رفاهی تفریحی در استان باید ایجاد شود.

معاون امور عمرانی استانداری استان مرکزی از آیین ‌نامه ‌ها و قوانین موازی در زمینه صنعت گردشگری انتقاد کرد و گفت: 30 هزار میلیارد تومان در برنامه سال آتی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در بخش گردشگری باید سرمایه گذاری شود که از این میزان حدود 80 درصد توسط بخش خصوصی و 20 درصد آن بر عهده دولت است.

هوشنگ بازوند افزود: عدم ارائه تسهیلات بانکی، عدم هماهنگی در میان مدیران اجرایی و وجود قوانین دست و پاگیر در زمینه جذب سرمایه ‌ها و سوق دادن آنها به صنعت گردشگری از مهم ‌ترین مشکلات موجود در این بخش است که مدیران و همه بخش‌ ها برای رفع این مشکلات باید تعامل داشته باشند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: اطلاع ‌رسانی دقیق از جاذبه ‌های گردشگری استان از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در این زمینه با به کارگیری امکانات سطح آگاهی مردم را افزایش داد.

سید محمد حسینی افزود: صدور برخی مجوزهای منجر به تخریب منابع طبیعی و از بین رفتن جاذبه‌ های گردشگری از جمله مشکلات پیش ‌روی جذب گردشگر است که بهره ‌برداری از این منابع خدادادی باید متوقف شود.