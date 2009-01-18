به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "شب‌های آوینیون" از جمله نمایش‌های موفق تئاتر ایران است که سال 78 با استقبال مخاطبان همراه بود و در شهرهای مونیخ، برلین و مولهایم آلمان نیز به صحنه رفت و نظر مخاطبان و تماشاگران تئاتر را به خود جلب کرد.

بعد از گذشت 9 سال، نریمانی به همراه حسن معجونی، مهرداد ضیایی، سیامک صفری، شبنم فرشادجو، نادر برهانی مرند، داریوش موفق و بهمن روشنی بازیگران نمایش، "شب‌های آوینیون" را در برنامه رادیو تئاتر و به صورت نمایشی رادیویی اجرا خواهند کرد.

علاقمندان به نمایش‌های رادیویی می‌توانند ساعت 18 روز دوشنبه 30 دی‌ماه در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران از این نمایش دیدن کنند.

