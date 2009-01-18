  1. هنر
  2. تئاتر
۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۵۱

خانه هنرمندان میزبان "شب‌های آوینیون" می‌شود

خانه هنرمندان میزبان "شب‌های آوینیون" می‌شود

نمایش "شب‌های آوینیون" نوشته و کار کورش نریمانی دوشنبه 30 دی‌ در برنامه رادیو تئاتر در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "شب‌های آوینیون" از جمله نمایش‌های موفق تئاتر ایران است که سال 78 با استقبال مخاطبان همراه بود و در شهرهای مونیخ، برلین و مولهایم آلمان نیز به صحنه رفت و نظر مخاطبان و تماشاگران تئاتر را به خود جلب کرد.

بعد از گذشت 9 سال، نریمانی به همراه حسن معجونی، مهرداد ضیایی، سیامک صفری، شبنم فرشادجو، نادر برهانی مرند، داریوش موفق و بهمن روشنی بازیگران نمایش، "شب‌های آوینیون" را در برنامه رادیو تئاتر و به صورت نمایشی رادیویی اجرا خواهند کرد.

علاقمندان به نمایش‌های رادیویی می‌توانند ساعت 18 روز دوشنبه 30 دی‌ماه در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران از این نمایش دیدن کنند.

کد مطلب 818403

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها