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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۵۸

35 هزار سفرکارت ملی بین فرهنگیان لرستان توزیع شد

35 هزار سفرکارت ملی بین فرهنگیان لرستان توزیع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس تعاون و امور رفاهی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان گفت: تاکنون حدود 35 هزار سفرکارت ملی در میان فرهنگیان این استان توزیع شده است.

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: اداره آموزش و پرورش لرستان در زمینه توزیع سفرکارت های ملی در میان سایر دستگاههای استان عملکرد مطلوبی را ارائه داده است.

وی همچنین با اشاره به دیگر فعالیت های این واحد، عنوان کرد: در طول شش ماه اول سالجاری بیش از 732 میلیون ریال وام ضروری از به کارکنان سازمان آموزش و پرورش پرداخت شده است.

کارشناس تعاون و امور رفاهی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به راه اندازی ستاد اسکان درشهر مشهد در فصل تابستان و استفاده هفت هزار و 500 نفرازفرهنگیان از این ستاد، عنوان کرد: همچنین در تابستان گذشته 230 نفر از فرهنگیان به سفرهای زیارتی و حج عمره مفرده اعزام شده اند.

علیزاده نیا از پرداخت 35 میلیون و 800 هزار ریال به بیماران پرهزینه و صعب العلاج دانش آموزان خبر داد و یادآور شد: همچنین در طول شش ماه نخست سال جاری 30 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان و فرهنگیان آموزش و پرورش داده شده است.

کد مطلب 818406

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