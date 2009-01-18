فاصله 9 درصدی حزب محافظه کار از حزب کارگر/ افزایش نارضایتی از براون

به گزارش خبرگزاری مهر نتایج نظرسنجی مرکز "کام رس" که برای روزنامه ایندیپندنت انجام شده، نشان داد که این فاصله به 9 درصد رسیده است، چرا که مردم انگلیس دولت براون را برای سیر نزولی اقتصاد کشورشان مقصر می دانند.

در این نظرسنجی 41 درصد از محافظه کاران به رهبری " دیوید کمرون"، 32 درصد از حزب کارگر و 15 درصد هم از لیبرال دموکراتها حمایت کردند که البته میزان حمایت از حزب محافظه کار نسبت به نظرسنجی قبلی این مرکز چهار درصد افزایش و میزان محبوبیت حزب کارگر چهار درصد کاهش را نشان می دهد.

در حالی که دولت انگلیس برای اقدامات بیشتری جهت کمک به اقتصاد بحران زده این کشور آماده می شود، اما رای دهندگان انگلیسی که تا پیش از این نظر مثبتی نسبت به نحوه برخورد براون با وضعیت اقتصادی کشورشان داشتند، هم اکنون نظر خود را تغییر داده اند، چرا که رکود در حال آسیب وارد کردن به مردم است.

حزب کارگر در ماههای گذشته وضعیت بسیار نامساعدی را داشت و در این راه برای عبور از بحران حتی طرح کنار رفتن گوردون براون از نخست وزیری انگلیس نیز مطرح شد، اما پس از تلاش گوردون براون برای اصلاح وضعیت اقتصادی این کشور وضعیت آن بهبود یافت که البته باز هم نظر مردم انگلیس تغییر یافته است.

