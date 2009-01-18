تردید خاتمی مبتنی بر نیامدن نیست/ خاتمی ، میر حسین و سپس کروبی

هدایت آقایی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر ، در پاسخ به این سئوال که چرا خاتمی برای اعلام حضور یا عدم حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم تعلل می ورزد، اظهار داشت: اکنون خاتمی در حال سبک و سنگین کردن وضعیت موجود است تا دریابد بهترین مصلحت چیست.

وی افزود: به دلیل مطرح شدن احتمال حضور میرحسین موسوی در انتخابات آتی ، قدرت مانور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم بیشتر شده؛ لذا جای تامل بسیاری وجود دارد.

آقایی ادامه داد: تاخیر خاتمی برای اعلام حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم تاخیر بدی نیست؛ چراکه اصلاح طلبان می توانند از امکانات موجود بیشترین استفاده را ببرند.

این عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین گفت که تردید خاتمی اکنون بیشتر بر حضور در انتخابات آتی متمرکز شده و به مانند گذشته تردید وی مبتنی بر نیامدن نیست.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درپایان خاطرنشان کرد: نامزد واحد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دهم از دایره خاتمی ، میرحسین موسوی و کروبی خارج نیست؛ اما می توان دایره را حول محور خاتمی یا میرحسین محدودتر کرد؛ هرچند که هر روز شاهد اتفاق جالبی در صحنه این انتخابات هستیم.