صندوق نوآورى و شکوفایى تاسیس مى شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران با توجه به نقش شرکتهاى دانش بنیان در تحقق اقتصاد دانش محور و به منظور بسترسازى مناسب براى تحکیم رقابتپذیرى و کمک به هدایت سرمایه هاى انسانى متخصص و نیز براى حمایت از شرکت هاى دانش بنیان، لایحه حمایت از شرکتهاى دانش بنیان و تجاریسازى نوآوریها و اختراعات را بنا به پیشنهاد معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى تصویب کرد و رئیس جمهور این لایحه را براى طى مراحل قانونى تقدیم مجلس کرده است.
بر اساس این لایحه، شرکت دانش بنیان شرکتى خصوصى یا تعاونى است که به منظور همافزایى علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمى و اقتصادى شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآورى وتجاریسازى نتایج تحقیق و توسه شمال طراحى و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوریهاى برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرمافزارهاى مربوط تشکیل میشود.
بر اساس این لایحه و به منظور سهولت کسب و کار شرکتهاى دانشبنیان، تمامى امور مربوط به شرکتهاى یادشده در مراحل راهاندازى و فعالیت شامل ثبت، اخذ پروانه و مجوزها، ارائه تسهیلات و تضمینها و حمایتها و امور واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز آنان و صادرات فناورى و محصولات حاصل از فناورى مرتبط با فعالیتهاى شرکت و سایر موارد لازم اعم از اجرا و نظارت در مرجعى واحد با وظایف و اختیارات مورد نیاز دستگاههاى اجرایى ذیربط، بانکها، شرکتهایبیمه و شهرداریها ساماندهى میشود .
این لایحه به شرکتهاى دانش بنیان اجازه مى دهد مرکز فعالیت خود را داخل محدوده شهر تهران و دیگر شهرها مستقر و دفاترشان را در مکانهایى با کاربرى مسکونى مشروط به رعایت مسائل زیست محیطى دایر کنند و شرکتهاى دانشبنیان از تاریخ دریافت مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات، حقوق گمرکى و سود بازرگانى و عوارض صادراتى معاف میباشند و دولت مجاز است نسبت به برخوردارى از جوایز صادراتی، پوشش بیمهاى مناسب، تشکیل بورس ویژه و انجمن صنفى خاص براى این نوع شرکتها اقدام کند.
بر اساس این لایحه، به منظور مساعدت براى تجارى سازى نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازى و کاربردى نمودن دانشفنى از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشى از سهم مشارکت به شرکتهاى دانشبنیان و همچنین براى حمایت از پارکهاى علم و فناورى صندوقى تحت عنوان صندوق نوآورى و شکوفایى با سرمایه اولیه سیهزار میلیارد ریال که به تدریج حداکثر ظرف مدت سه سال از محل حساب ذخیره ارزى تامین مى شود، تاسیس میشود.
بر اساس این لایحه، منابع مالى صندوق علاوه بر سرمایه گذارى اشخاص حقیقى و حقوقى و شرکتهاى دولتى وابسته و تابع، نهادهاى عمومى غیر دولتى و شهرداریها و شرکتهاى وابسته و تابع میباشد. بانکها نیز میتوانند بخشى از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاده شده را تامین کنند.
بر این اساس، آییننامه اجرایى این قانون شامل شرایط اختصاصى شرکتهاى دانشبنیان و نحوه تشخیص چگونگى راهاندازى و فعالیت، حمایتها و کمکها، ارزیابى و نظارت و نحوه انحلال آنها ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیران میرسد.
این لایحه چندی پیش با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد که فوریت آن رای نیاورد و اکنون بطور عادی در دستور کار کمیسیونهای مجلس قرار دارد.
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