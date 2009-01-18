به گزارش خبرنگار مهر، دومین رپرتوار رادیو تئاتر به مناسبت سیامین سالگرد انقلاب اسلامی به همت شهرام گیلآبادی مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو از 21 دی ماه آغاز و اول بهمن به کار خود پایان میدهد.
قبل از مراسم اختتامیه که ساعت 19:30 در تالار بتهون خانه هنرمندان برگزار میشود، نمایش "آخر بازی" به کارگردانی جواد پیشگر در سالن انتظامی خانه هنرمندان اجرا میشود.
در مراسم اختتامیه رپرتوار رادیو تئاتر از 11 نویسنده همچون بهرام بیضایی، نعمه ثمینی، محمد رحمانیان، محمد استاد محمد، نادر برهانیمرند، کوروش نریمانی، علیرضا نادری و حسین مهکام که آثارشان در این رپرتوار بعد از تنظیم رادیویی اجرا شده، تقدیر میشود.
همچنین در این مراسم در هر یک از بخشهای کارگردانی، تهیهکنندگی، تنظیم رادیویی، بازیگر زن و مرد، یک اثر برتر تقدیر و یک اثر هم به عنوان اثر برگزیده معرفی میشود.
نشان عالی مرکز هنرهای نمایشی رادیو به پاس 10 سال خدمت دکتر خجسته در رادیو از سوی مرکز هنرهای نمایشی رادیو به او اهدا میشود. این نشان قرار است بعد از چرخیدن از دست ده نفر از اهالی مرکز هنرهای نمایشی رادیو و نسلهای مختلف به خجسته داده شود.
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