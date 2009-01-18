تولید ناخالص داخلی 10 کشور عضو اکو یک تریلیون دلار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در نخستین اجلاس سازمانهای توسعه تجارت کشورهای اکو در تهران گفت: در دوره ای هستیم که کشورها به عنوان اعضای جامعه جهانی تدریجا به ضرورت همزیستی و هم یاری و به کارگیری ظرفیتهای مکمل یکدیگر واقف می گردند و تجربه بشر معاصر مبنی بر " منطقه گرایی " براین مطلب گواهی است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: امروزه شاهد هستیم که نیاز متقابل ملتها درسراسر جهان منجر به شکل گیری نظامها و ساختارهایی با گرایشهای عمدتا اقتصادی و تجاری درسطح مناطق مختلف شده است. بنابراین، روند رو به رشد این تحولات را در اتحادیه های منطقه ای گوناگونی در مناطق مختلف اروپا ،آمریکا ، آفریقا ، جنوب شرقی آسیا و در میان همسایگان در حاشیه خلیج فارس شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: همه این پیمانهای منطقه ای این حقیقت را می نمایاند که همگان به اندیشه ضرورت تعالی دسته جمعی دست یافته اند.

به گفته غضنفری شبکه های مختلف ترویج تجارت در نقاط مختلف دنیا شکل گرفته که از آن جمله می توان به شبکه بنگاههای کوچک و متوسط اپک، مجمع آسیایی ترویج، مرکز منطقهای ترویج تجارت بالکان، آژانس توسعه صادرات حوزه کارائیب و سازمان ترویج تجارت اروپایی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به این حقیقت و با درک نیازمندی های تجارت خارجی در این منطقه، سامان توسعه تجارت ایران در پی بررسی های کارشناسی به عمل آمده به این نتیجه رسید، که به دلیل آهنگ کند رشد تجارت درون منطقه ای از یک سو و دستاوردی چون موافقتنامه تجارت ترجیحی درمنطقه از سوی دیگر ، نیازمند مکانیزمی هستیم که بتواند جریان مبادله کالا و خدمات را در میان کشورهای منطقه ای تسریع نموده و زمینه ملاقاتهای تجاری فی مابین کشورهای عضو به ویژه در بخش خصوصی را فراهم آورد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: با چنین مکانیزمی به منزله عوامل مکمل یکدیگر برای رشد و توسعه منطقه گام بر می داریم که طبعا شکل گیری آن مستلزم همکاری و هم فکری موسسات را " سازمانهای توسعه تجارت " می نامیم.

غضنفری اولین نشست سازمانهای توسعه تجارت عضو اکو را فرصتی دانست که سازمان توسعه تجارت ایران در پیوند با دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی ( ECO ) ایجاد کرده اندیشه یاد شده را با مساعدت و مشارکت دیگر کشورهای عضو ، جامع عمل بپوشاند.

وی تاکید کرد: این نکته را نباید از نظر دور داشت که این سازمانها از طریق برپایی همایشها و سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی ، نمایشگاه های مشترک در داخل یا خارج از منطقه اکو ، اجرای پروژه های مطالعات بازار ،مبادله هیئت های تجاری و طراحی وب سایت های اطلاع رسانی و ... سهم به سزایی در توسعه و تحول تجارت آزاد منطقه ای خواهند داشت.

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، کشورهای ده گانه عضو اکو با حدود 6 درصد جمعیت جهان ( 405 میلیون نفر ) و با تولید ناخالص داخلی بیش از یک تریلیون دلار ( 1093 میلیون دلار ) درسال گذشته، پتانسیل بالایی برای فعالیتهای اقتصادی مشترک وتوسعه تجارت دارند.

وی اظهار داشت: صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای اکو به بیش از دو میلیارد و 100میلیون دلار رسیده و واردات از کشورهای حوزه اکو بالغ بر دو میلیارد و 970 میلیون دلار است.