ابومازن خائن است ؛ حماس را به نشست اقتصادی سران عرب دعوت کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، در این بیانیه که 21 نماینده کویتی آن را امضا کردند، خواسته شده است که گروه های مقاومت فلسطین حتی به عنوان ناظر در نشست اقتصادی سران عرب در کویت دعوت شوند.

رسانه های گروهی در این رابطه به نقل از "ولید الطباطبایی" یکی از نمایندگان کویت اعلام کردند: امیدوارم که نماینده ای از دولت منتخب فلسطین به عنوان ناظر در این نشست حضور یابد چرا که این امر می تواند نقش بسزایی در اتحاد موضع فلسطین ایفا کند.

وی در ادامه گفت: سخن گفتن از غزه در غیاب حماس اهمیتی ندارد.

از سوی دیگر "مسلم البراک" دیگر نماینده کویتی نیز گفت: منطقی نیست نشستی برگزار شود که اوضاع غزه را بررسی کند اما نماینده ای از جنبش حماس در آن حضور نداشته باشد.

وی افزود: منطق و دیپلماسی حکم می کند که حماس در این نشست حضور داشته باشد.

جنبش قانونی اخوان المسلمین، ائتلاف ملی اسلامی، انجمن اسلامی سلفی ها، فراکسیون کار مردمی و شماری گروه های دیگر کویتی این بیانیه را امضا و از دولت خواستند تا از ابومازن به اعتبار اینکه وی عنصری نامطلوب است و به ملت خویش خیانت کرده است استقبال نکنند.

نشست اقتصادی سران عرب فردا در کویت برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که ابومازن روز جمعه نیز به درخواست مسئولان مصر و عربستان سعودی در نشست فوق العاده سران عرب در دوحه شرکت نکرد.