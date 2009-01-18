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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

تولید دستگاهی به منظور کاهش استرس

تولید دستگاهی به منظور کاهش استرس

دستگاه emWave که طی برگزاری نمایشگاه بین المللی CES ارائه شده است می تواند با نمایش علائم حیاتی بدن افراد را از میزان استرس وارد شده آگاه کرده و در کنترل این فشار به آنها یاری رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت HeartMath طی برگزاری نمایشگاه بین المللی CES ابزاری را به نمایش گذاشت که نسبت به علائم حیاتی بدن انسان از خود واکنش نشان داده و می تواند به عنوان ابزاری برای کاهش استرس و فشار عصبی مورد استفاده قرار گیرد.

این دستگاه emWave نام داشته و توانایی کنترل ضربان قلب را در بدن دارد و با استفاده از این توانایی به فرد در کنترل حالات روحی خود و ثابت نگاه داشتن ریتم ضربات قلب و دم و بازدم و در نتیجه کاهش استرس کمک خواهد کرد.

به این معنی که فرد با مشاهده ضربان قلب خود بر روی نمایشگر مخصوص این دستگاه از مضطرب بودن و تحت فشار بودن خود آگاه شده و سعی در کنترل جریان و پایین آوردن ریتم ضربان قلب و تنفس خواهند شد. همچنین استفاده مداوم از این دستگاه می تواند فرد را به گونه ای تربیت کند که به صورت ناخود آگاه از اضطراب دوری کرده و کنترل وی بر روی استرس افزایش یابد.

بر اساس گزارش گیزمگ، این دستگاه که قابل حمل بودن از محاسن بزرگ آن به شمار می رود به زودی و با قیمت 199 دلار در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 818437

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