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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

"جلوه‌هایی از هنر تصویر‌آفرینی در قرآن" منتشر شد

کتاب "جلوه‌هایی از هنر تصویر‌آفرینی در قرآن" تألیف حمید محمدقاسمی، از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر،در این کتاب تلاش شده به جلوه‌هایی از هنر خارق‌العاده قرآن در صحنه پردازی و تجسم بخشیدن مفاهیم و خلق تصاویری زنده و بدیع اشاره و نمونه‌هایی از تابلوها و چشم‌اندازهای زیبای آن را پیش‌روی مشتاقان و شیفتگان این کتاب آسمانی قرار دهد.
 
در فصل اول با اشاره به تعریف تصویر و جایگاه و اهمیت آن در آشکار کردن معانی، به اقسام تصویرگری در قرآن پرداخته شده است . فصل دوم نیز به روشهای جذاب قرآن در تصویرپردازی صحنه‌ها اختصاص داشته می پردازد و در این زمینه، هشت روش بدیع قرآن را شرح داده شده است.

در آخرین فصل نیز نمونه‌هایی از تصاویر هنری قرآن در موضوعاتی چون مباحث اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، تاریخ، روان‌شناسی  ارائه مشده است.

کتاب "جلوه‌هایی از هنر تصویر‌آفرینی در قرآن" 2000 نسخه و 402 صفحه منتشر شده است .

کد مطلب 818440

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