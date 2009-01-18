تدوین سرفصل رشته های جدید بین رشته ای در دانشگاه علوم پایه دامغان

علی حقیقی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: برنامه توسعه رشته ای دانشگاه علوم پایه دامغان در شورای دانشگاه تصویب شده و برای تصویب نهایی به شورای گسترش آموزش عالی ارسال شده است. نگاه غالب در برنامه توسعه رشته ای دانشگاه علوم پایه دامغان متوجه توسعه تحصیلات تکمیلی و رشته های بین رشته ای است.

وی اضافه کرد: از 29 رشته ای که در دانشگاه علوم پایه دامغان فعال است 17 رشته گرایش مربوط به مقطع تحصیلات تکمیلی است بنابراین دانشگاه علوم پایه دامغان در جهت توسعه تحصیلات تکمیلی گامهای موثری برداشته است.

رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان در پاسخ به اینکه آیا توسعه تحصیلات تکمیلی این دانشگاه با توسعه زیرساختهای پژوهشی و آموزشی آن نیز همگام است، گفت: دانشگاه علوم پایه دامغان از دانشگاههای جوان کشور است و زیرساختهای قوی و آزمایشگاهها و تجهیزات خوبی برای آن دیده شده و به اصطلاح زیرساختهای آن امروزی است.