  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تدوین سرفصل رشته های جدید بین رشته ای در دانشگاه علوم پایه دامغان

تدوین سرفصل رشته های جدید بین رشته ای در دانشگاه علوم پایه دامغان

رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان از تدوین سرفصلهای مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری رشته های بین رشته ای ریاضی صنعتی، شیمی محیط زیست، شیمی کاتالیست و سیتو شیمی در این دانشگاه خبر داد.

علی حقیقی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: برنامه توسعه رشته ای دانشگاه علوم پایه دامغان در شورای دانشگاه تصویب شده و برای تصویب نهایی به شورای گسترش آموزش عالی ارسال شده است. نگاه غالب در برنامه توسعه رشته ای دانشگاه علوم پایه دامغان متوجه توسعه تحصیلات تکمیلی و رشته های بین رشته ای است.

وی اضافه کرد: از 29 رشته ای که در دانشگاه علوم پایه دامغان فعال است 17 رشته گرایش مربوط به مقطع تحصیلات تکمیلی است بنابراین دانشگاه علوم پایه دامغان در جهت توسعه تحصیلات تکمیلی گامهای موثری برداشته است.

رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان در پاسخ به اینکه آیا توسعه تحصیلات تکمیلی این دانشگاه با توسعه زیرساختهای پژوهشی و آموزشی آن نیز همگام است، گفت: دانشگاه علوم پایه دامغان از دانشگاههای جوان کشور است و زیرساختهای قوی و آزمایشگاهها و تجهیزات خوبی برای آن دیده شده و به اصطلاح زیرساختهای آن امروزی است.

کد مطلب 818441

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها