افتتاح نخستین مرکز آموزش طلاب مسلمان در برلین

مسلمانان آلمانی ساکن در برلین مرکزی برای آموزش طلاب مسلمان تأسیس کرده‌اند که پس از افتتاح به نخستین مرکز آموزش طلاب مسلمان در پایتخت آلمان تبدیل می‌شود.

این پروژه به عنوان ایده مؤسسه اسلام بخارا مطرح شده است. این ایده به علت ناکامی های مسلمانانی مطرح شده که در آلمان تربیت شده اند اما آموخته های خود را از امامانی فراگرفته اند که از خارج از کشور آمده و به ندرت قادر به تلکم زبان آلمانی هستند.

آیهان کوسگان نایب رئیس مؤسسه اسلامی بخارا گفت: ائمه جمعه ای که در حال حاضر به امر تدریس طلاب مشغول هستند بدون توجه به نیازهای آینده اسلام در آلمان فعالیت می کنند.

اگر تمام موارد براساس برنامه پیش برود، حدود 35 طلبه از ماه آینده آموزشهای 6 ساله خود را آغاز می کنند. این مرکز آموزشی دارای ظرفیت 68 نفری برای طلاب است. این مرکز در منطقه کارلشورت، حومه شرقی شهر برلین مستقر بوده و دارای سه طبقه است که واکنشهای مختلفی را از سوی ساکنان محلی به دنبال داشته است.

آندریاس پروفر عضو شورای شهر و متصدی طراحی شهری در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل گفت: برخی مردم به ایده زندگی در کنار فرهنگی متفاوت عادت کرده اند. این درحالی است که حزب راست گرای این منطقه با توصیفها و تشبیهات نادرست و ناشی از اسلام هراسی این مدرسه، کارکرد آن را تشریح کرده است.

حدود 4/3 میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند که از این تعداد 220 هزار نفر ساکن برلین هستند، بیشتر جمعیت مسلمانان این کشور را ترک تبارها تشکیل داده اند. حدود 160 مسجد در آلمان وجود دارد که این میزان در کنار 2600 ساختمانی قرار می گیرند که به عنوان مساجد موقت کاربرد دارند.

این مرکز آموزشی که پیشتر مرکز آموزش، تعلیم و فرهنگ بود پس از دانشگاه موئنستر آلمان دومین مرکز آموزش طلاب تلقی می شود. هدف از تأسیس این مرکز جدید ساخت پلی میان دکترین اسلامی و جامعه امروز به منظور ترغیب جوانان برای زندگی مسالمت آمیز با فرهنگ اروپایی است. یکی از شیوه های آموزشی این مرکز، آموزش طلبه های آلمانی زبان است تا بتوانند با جوانان که جمعیت درحال رشد این جامعه هستند ارتباط برقرار کنند.



برگزاری سومین کنگره "اقتصاد اسلامی" در مالزی

سومین کنگره "اقتصاد اسلامی" روز23 دی ماه با هدف یافتن رویکرد جدیدی در راستای تقویت اقتصاد جامعه اسلامی در وضعیت اقتصاد جهانی در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار می‌شود.

این همایش با عنوان " توسعه بالقوه وتقویت اقتصاد امت اسلامی" قصد دارد به توسعه بالقوه مسلمانان در ایجاد سرمایه، ارائه جنبه‌های تجاری به نتایج تقیقات و یا سود بردن از فرصتهای اقتصادی موجود کمک کند.

محمد یوسف عبدالرحمان رئیس کمیته برگزار کننده این کنگره اظهار داشت: این کنگره چهار روزه به صورت مشترک با بنیاد توسعه اقتصاد اسلامی مالزی و شورای مشورت اسلامی دفتر نخست وزیر در مرکز تجاری پوترا برگزار خواهد شد.

افتتاحیه این همایش برعهده معاون نخست وزیر مالزی خواهد بود که سخنرانی اصلی را با عنوان " توسعه بالقوه و تقوید اقتصاد امت: استراتژیهایی در راستای توسعه برجسته" ارائه می‌کند.

محمد یوسف گفت که نتایج دومین کنگره اقتصاد اسلامی دربرگیرنده تأسیس دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، بانک اسلامی مالزی و بنیاد توسعه اقتصاد اسلامی مالزی بود.

در این همایش 35 مقاله برگزیده تحت 9 موضوع که عرصه‌هایی چون وضعیت اقتصادی اجتماعی کنونی امت اسلامی در مالزی و سایر کشورهای عضو آسه آن و همچنین تلاشهایی برای تقویت کارفرمایان مسلمان به منظور بررسی بازارهای جهانی اقتصادی را دربرمی‌گیرند ارائه شد.

بحران اقتصادی بهترین زمان برای اثبات کارآیی اقتصاد اسلامی است

معاون نخست وزیر مالزی در سخنرانی افتتاحیه سومین کنگره اقتصاد اسلامی مالزی که امروز در کوالالامپور برگزار شده است به بحران جهانی اقتصاد اشاره کرد و آن را بهترین فرصت برای اثبات تأثیر و مزایای نظام اقتصاد اسلامی دانست.

نجیب تان رزاق معاون نخست وزیر مالزی گفت: واضح است بهترین راه چاره در این بحران اقتصادی روی آوردن به کارایی و مزیتهایی است که نظام اقتصاداسلامی ارائه می‌کند. این امر مستلزم آن است که ما خود را متعهد به مطالعه بهترین رویکردهای اقتصاد و بانکداری اسلام کنیم.

وی همچنین درباره درخواستهایی در رابطه با تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده از جمله درخواست ماهاتیر محمد مطرح شده گفت: شما به عنوان مصرف کننده در اعتراض به وضعیت غزه می‌توانید تصمیم گیری کنید، اما بگذارید این امر در حد انتخاب فردی باقی بماند.

ایده ممنوعیت حجاب در فروشگاه‌های استرالیا مورد انتقاد قرار گرفت

به دنبال انتقاد شورای اسلامی کوینزلند استرالیا از درخواستهای مطرح شده مبنی بر ممنوع کردن حجاب در فروشگاهها و بانکها نخست وزیر کوئینزلند و انجمن ملی فروشندگان استرالیا نیز از این ایده انتقاد کردند.

بحث برسر ممنوعیت حجاب در فروشگاهها و بانکها به دنبال مطرح کردن ممنوعیت برقع به عنوان نوعی پوشش رایج در افغانستان و پاکستان که تمام بدن زنان از جمله چهره وی را می پوشاند توسط یک مجری رادیویی در یک برنامه زنده آغاز شد.

پس از آن مدیر اجرایی انجمن فروشندگان کوئینزلند از این ایده حمایت کرد و گفت که ممنوع کردن برقع می‌تواند به افزایش امنیت و کاهش سرقت از فروشگاهها کمک کند.

این درحالی است که سلیمان سبدیه از شورای اسلامی کوئینزلند اظهار داشت که لباس و پوشش فرهنگی و دینی هرگز به ایجاد مشکلات امنیتی منتهی نمی‌شود و بیان این نوع اظهار نظرها از روی ناآگاهی و جهل است.

پل لوکاس نخست وزیر کوئینزلند اظهار داشت که این ایستگاه رادیویی باید به اظهاراتی که در برنامه‌ها ایراد می‌شود توجه بیشتری داشته باشد. باید به آنچه می‌گوییم توجه کنیم، برخی از اظهارات ما ممکن است برای عده‌ای اهانت‌آمیز باشد.

ریچارد ایوانز از انجمن فروشندگان استرلیا به عنوان یک سازمان ملی اظهار داشت که هرکس از این ایده حمایت کند باید عذرخواهی کند، اشاره به این مطلب که پوشش فرهنگی فردی مناسب نیست در زمره بیگانه‌هراسی جای می‌گیرد.



ساخت مسجدی مدرن برای مسلمانان شهر استوربریج بریتانیا

جامعه مسلمان شهر استوربریج بریتانیا درنظر دارند مسجد ویران شده این منطقه را جایگزین مسجدی جدید با امکانات رفاهی تازه برای مسلمانان منطقه کنند.

طرحهای تبدیل این مسجد همچنین دربرگیرنده ساخت یک سالن اجتماعات بزرگ برای شهر است. مقامات مسجد طرحهای پیشنهادی خود را برای تخریب مسجد کنونی و ساخت مسجدی دیگری به جای آن با تسهیلات مدرن ارائه کرده‌اند.

مسجد کنونی دارای ظرفیت 200 نفری نمازگزاران است و پس از تصویب طرحهای ارائه شده مسئولان مسجد ابراز امیدواری کردند که این ظرفیت افزایش یابد.

محمد زارب دبیرکل این مسجد که 30 سال پیش ساخته شده است اظهار داشت این طرحها امکان استفاده از یک فضای نیایشی مدرن را برای جامعه مسلمان محلی فراهم می‌کند. جمعیت مسلمانان رو به افزایش است و ما می‌خواهیم این مسجد فضایی برای دربرگیری تمام مسلمانان داشته باشد.

این رهبر مسلمان یادآور شد که انجمن مسجد مبالغی را برای این کار پس انداز کرده است، اما به طور کلی هزینه ساخت مسجد 5/1 میلیون پوند تخمین زده می‌شود که بخشی از آن از کمکهای خیریه نمازگزاران تأمین می‌شود.



برگزاری گردهمایی جوانان مسلمان در قطر

یک گروه از جوانان مسلمان از 75 کشور جهان از روز شنبه 17 ژانویه (28دی‌ماه) با هدف اصلاح چهره اسلام و نشان‌دادن این حقیقت که مسلمانان صلح‌جو هستند به مدت دو روز در قطر گردهم آمده اند.

دستورالعمل این گردهمایی که عنوان منتخب آنها " رهبران مسلمان برای فردا" است این است: "فردا را به روزی تبدیل کنیم که مسلمانان سراسر جهان به عنوان انسانهایی صلح‌جو شناخته شوند".

هدف از تشکیل چنین جلسه ای مطرح کردن ایده‌ها و اندیشه‌هایی است که می تواند سوء تعابیر را در برخی بخشهای جهان درباره اسلام وجود دارد و همچنین و شکستن ارتباط کاذبی است که عده ای میان اسلام و تروریسم ایجاد کرده اند.

این گروه درنظر دارد پیش از ترک دوحه سندی با عنوان " نامه‌ای سرگشاده به رهبران جهان امروز ازطرف رهبران مسلمان فردا" امضا کنند. این سند که دربرگیرنده توصیه های قطعی خطاب به رهبران مسلمان و غیر مسلمانان است در رسانه های بین المللی منتشر خواهد شد.

انجمن آمریکایی پیشرفت مسلمانان و ائتلاف تمدنهای سازمان ملل برگزار کننده این گردهمایی هستند.

تاجران فیلیپین خواستار راه‌اندازی مرکز صدور گواهی برای غذای حلال شدند

تاجران و سرمایه‌گذاران شهر مینداناو در فیلیپین نسبت به تردید دولت این کشور برای اشاره به مسئله صدور گواهی حلال برای محصولات غذایی و گشایش بازار چند میلیارد دلاری برای صادرات فیلیپین به خاورمیانه ابراز تأسف کردند.

گزینه دولت فیلیپین در این رابطه گواهیهای حلال منطقه رشد شرق آسه آن یا ایجاد سازمانی فیلیپینی برای تأیید محصولات غذایی ویژه برای مصرف کننده مسلمان است.

براساس اعلام شورای تجاری شهر مینداناو گزینه دوم برای دولت منتفی است چرا که تاکنون این کشور در هیچ موردی در این زمینه پاسخگو نبوده است.

این شورا تردید دولت را نسبت به این مسئله مایه تأسف دانست و علت آن را به تحلیل کارشناسان و اقتصاددانها مبنی بر گسترش و توسعه رکود اقتصادی در سراسر جهان دانست.

تاجران فیلیپینی داشتن سازمانی را برای ارائه گواهی به غذاهای حلال به منظور صادرات فرصتی برای کاهش تأثیرات رکود اقتصادی توصیف کردند.

غدای حلال به دلیل بهداشتی بودن از مرغوبیت بهتر و بیشتری برخوردار است و به همین دلیل نیز مورد استقبال ویژه‌ای قرار دارد، به طوری که در اروپا و امریکا علاوه بر مسلمانان، غیرمسلمانان بسیاری تمایل به استفاده از غدای حلال دارند. با توجه به این استقبال گسترده و نیاز به تولید هرچه بیشتر غذای حلال، شرکتهای تولید کننده این محصولات رو به افزایش است.