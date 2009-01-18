همایش مداخلات روانشناختی خانواده در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس صبح امروز در آیین افتتاحیه این همایش در شیراز گفت: در این مراسم کارشناسان اداره مشاوره فرماندهی انتظامی استانهای یزد، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد شرکت دارند.

سرهنگ غلامعلی توسلی افزود: برای این همایش 110 مقاله به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد طی بررسیهای صورت گرفته 40 مقاله غیرمرتبط و 52 مقاله ضعیف شناسایی شده و 18مقاله نیز به مرحله نهایی راه یافت که در نهایت شش مقاله توسط هیئت داوری پذیرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: این مقالات با هفت موضوع نقش خانواده در بهداشت روانی فرزندان، خانواده و مهارتهای ارتباطی، خانواده و مهارتهای مقابله ای، استرس در خانواده و بهداشت روانی خانواده و اختلالات روانی، تاثیر آموزش روانی در خانواده در سازگاری اعضا ارائه شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس در ادامه سخنان خود نهاد خانواده را منشا عمیقترین تاثیرات روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دانست و افزود: این نهاد ارزشمند همواره تحت تاثیر تحولات سریع جهانی و ملی قرار داشته و آگاهی از این تغییرات و پیامدهای آن می تواند موجب سازگاری خانواده و مقابله این نهاد با پیامدهای منفی این تغییرات شود.

سرهنگ توسلی عنوان کرد: نهاد مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا نیز طی این مدت در سطح جامعه با در اختیار داشتن نتایج تحقیقاتی مختلف علمی و استفاده ازکارشناسان با تجربه در بخش مشاوره سعی در آسیب شناسی مشکلات هر بخش داشته و سعی می کند که خانواده ها را در جریان تغییرات و تحولات جامعه و چگونگی برخورد با این امور قرار دهد.