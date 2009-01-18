  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۳۹

امامزاده های چهارمحال و بختیاری نیاز به مرمت دارند

امامزاده های چهارمحال و بختیاری نیاز به مرمت دارند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: تمامی امامزاده های چهارمحال و بختیاری نیاز به مرمت و بازسازی دارند.

حجت الاسلام شوذب شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: هم اکنون 96 امامزاده در استان شناسایی شده است که همگی نیاز به مرمت و بازسازی دارند.

وی اعتبار مورد نیاز برای مرمت این بناها را بیش از150 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در صورت تأمین اعتبار، کار مرمت این بنا ها به زودی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: تا کنون 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی برای مرمت بنای امامزاده حلیمه خاتون و حکیمه خاتون در شهرکرد و امامزاده حمزه ابن علی (ع) در بلداجی هزینه شده است.

حجت الاسلام شیری ضمن تأکید بر لزوم همراهی خیران بیان داشت: انجام این کار بدون کمک مردم خیر امکان پذیر نیست و خیران همیشه یاری گر اوقاف و امور خیریه بوده اند.

کد مطلب 818445

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها