امامزاده های چهارمحال و بختیاری نیاز به مرمت دارند

حجت الاسلام شوذب شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: هم اکنون 96 امامزاده در استان شناسایی شده است که همگی نیاز به مرمت و بازسازی دارند.

وی اعتبار مورد نیاز برای مرمت این بناها را بیش از150 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در صورت تأمین اعتبار، کار مرمت این بنا ها به زودی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: تا کنون 20 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی برای مرمت بنای امامزاده حلیمه خاتون و حکیمه خاتون در شهرکرد و امامزاده حمزه ابن علی (ع) در بلداجی هزینه شده است.

حجت الاسلام شیری ضمن تأکید بر لزوم همراهی خیران بیان داشت: انجام این کار بدون کمک مردم خیر امکان پذیر نیست و خیران همیشه یاری گر اوقاف و امور خیریه بوده اند.

