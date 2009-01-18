دستاورد جنایات اسرائیل ؛ تکرار شکست 33 روزه تموز در نبرد 22 روزه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر ، اعلام آتش بس اجباری رژیم صهیونیستی که تحت تاثیر مقاومت شگفت‌آور مردم غزه و نیز خیزش عام افکارعمومی جهان علیه جنایات تکان دهنده این رژیم اعلام شد، هرچند که دوام چندانی نداشت و از سوی اسرائیل بسرعت نقض شد، اما به هرحال فصل تازه‌ای را در نبرد نابرابر غزه گشود که نیازمند دقت نظر در دستاوردهای آن است.

جنگ 22 روزه غزه در کنار تفاوت های بسیاری که با جنگ 33 روزه لبنان داشت، به نوعی مکمل آن هم به حساب می آید. رژیم صهیونیستی دراین جنگ ازتجارب جنگ تموز با حزب الله کاملا بهره مند بود، اشراف اطلاعاتی گسترده ای به غزه داشت (علاوه بر حضورش تا سال 2005 در غزه، اسرائیل جاسوسان بسیاری در منطقه دارد.)

بعلاوه، آمادگی قابل ملاحظه‌ای پیش ازحمله به غزه در ارتش رژیم اشغالگر قدس ایجاد شده بود و حتی ترمیم گسترده‌ای به همین منظور درکادر فرماندهی ارتش رخ داده بود. ازنظر مجهزشدن به تجهیزات جدید هم، اطلاعات موجود ازتقویت گسترده تجهیزاتی اسرائیل از سوی آمریکا، پیش از آغاز جنگ و در حین آن حکایت دارد. همچنین تاکتیک حمله و حجم آتش در جریان غزه به گونه ای انتخاب شد که تردیدی در نابودی مقاومت باقی نماند.

منابع غربی از بی سابقه بودن حجم آتش ریخته شده بر غزه در طول تاریخ اشغال فلسطین خبر دادند. تا روز بیست و یکم بالغ بر 1000 سورتی پروانه به وسیله جنگنده های بمب افکن رژیم صهیونیستی بر فراز غزه انجام شد. در نخستین روز حمله که اسرائیل درصدد غافلگیر کردن مقاومت مردمی غزه بود، 100 هواپیما به صورت همزمان بر فراز منطقه بی دفاغ غزه به پرواز درآمد و برای آنکه روحیه مضاعفی درنیروهای اشغالگرایجاد شود، فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل، شخصا در این عملیات حضور مستقیم پیدا کرد.تعددهواپیماها و دفعات پرواز درمنطقه اصلی درگیری که کمتر از 100 کیلومتر وسعت دارد، نشان دهنده حجم حیرت انگیز آتش در منطقه است.

پس از حملات هوایی و بمباران های گسترده اولیه ارتش اسرائیل، "عملیات سرب گذاخته" به عنوان برگ برنده نظامی آغاز شد. ابهت دروغینی که پیش از این از سوی حامیان رژیم اشغالگر قدس برای ارتش صهیونیستی به عنوان چهارمین ارتش قدرتمند جهان ساخته شده بود، باعث شد برخی گمانه زنی ها در مورد تاثیر زودهنگام این عملیات بر معادله بحران غزه مطرح شود.

علاوه بر نکات مذکور حضور 600 تانک در منطقه اصلی درگیری- که همانگونه که ذکر شد وسعت آن کمتر از 100 کیلومتر بود- نشان داد که عزم اسرائیل برای پیروزی در این میدان تا چه حد جزم شده است.

به گزارش مهر ، سرانجام، پس از 22 روز از آغاز تهاجم به غزه، شب گذشته، کابینه جنگی رژیم اشغالگر قدس در برابر مقاومت مردانه غزه و فشارهای شدید افکار عمومی مجبور به اعلام آتش بس شد و البته خود با نقض سریع آن، نشان داد که به میثاق خویش ساخته نیز پایبند نیست.

از آنجا که اعلام این آتش‌بس، فصل تازه‌ای در نبرد نابرابر غزه می‌گشاید، فرصتی است تا دستاوردهای این جنایات سنگین علیه بشریت، مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا می‌توان دستاوردهای نبرد ضد انسانی غزه را اینگونه برشمرد:

1- رسوایی جهانی صهیونیستها نزد افکارعمومی برای ارتکاب علنی جنایت علیه بشریت و نسل کشی در غزه.

2- ایجاد جو جهانی در میان ملت ها و دولت های جهان، علیه رژیم اسرائیل.

3- رسمیت یافتن دفاع مشروع مقاومت فلسطین و کمرنگ شدن تبلیغات گسترده اسرائیل و حامیان او برای تروریست جلوه دادن این گروه مقاومت.

4- افزایش قدرت مقاومت اسلامی فلسطین با آزموده شدن در کوره جنگ تمام عیار.

5- افزایش توان تاکتیکی، تسلیحاتی و موشکی مقاومت فلسطین با توجه به تجارب این نبرد.

6- شکست دولت اسرائیل در وعده هایی که در مورد نابودی حماس و از بین بردن قدرت موشکی آن به شهروندان خود داده بود.

7- تحت فشار قرار گرفتن حامیان منطقه ای رژیم اشغالگر قدس از سوی افکار عمومی مردم خود.

8-پیش افتادن دست مردم و مقاومت غزه، به عنوان پیروز واقعی میدان جنگ در ادامه روند نبرد و یا رخدادهای بعدی آن.

این نتایج حاکی از آن است که شکست بی‌چون و چرای رژیم صهیونیستی در جنگ غزه بوضوح رقم خورده و هیچ تبلیغاتی نمی‌تواند این شکست آشکار را از نظر شهروندان اسرائیلی، ملتها و دولتهای منطقه و همچنین افکار عمومی جهان مخفی نگاه دارد و هرچند که رژیم صهیونیستی برای پنهان کردن آن تلاش کند، سرانجام همچون جنگ تموز راهی برای پذیرش آن و درگیر شدن با بحرانی بزرگتر از آن نخواهد داشت.