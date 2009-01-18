بوش منفورترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ای بی سی نشان داد که 33 درصد از مردم آمریکا از عملکرد "جرج بوش" رضایت دارند و این در حالی است که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون تنها "ریچارد نیکسون" و "هری ترومن" با میزان محبوبیتهای پایین تری کاخ سفید را ترک گفته اند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که کمتر از نیمی از مردم آمریکا اطمینان دارند که دموکراتها که کنترل کنگره را بر عهده دارند، تصمیمات درستی درباره آینده آمریکا اتخاذ خواهند کرد . در حالیکه تنها کمتر از سه نفر از هر 10 نفر نسبت به جمهوریخواهان کنگره چنین نظری داشتند.

اما نتیجه دیگر این نظرسنجی هم این بود که آمریکاییها نسبت به " باراک اوباما" رئیس جمهوری جدید خود بسیار خوش بین هستند و امیدوارند که وی بتواند به بهود بحران اقتصادی کشورشان کمک کند.

در این نظرسنجی 94 درصد گفتند که اقتصاد کشورشان " خیلی خوب " نیست یا اینکه " ضعیف " است و این رقم بدترین ارزیابی در بیش از 23 سال نظرسنجی واشنگتن پست و ای بی سی به شمار می رود.

این نظرسنجی تلفنی طی روزهای 13 تا 16 ژانویه ( 24 تا 27 دی ماه) بر روی هزار و 79 نفر از مردم آمریکا انجام شد.

اوباما روز سه شنبه هفته جاری وارد کاخ سفید خواهد شد.