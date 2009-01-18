آلودگی 8 میلیون رایانه در جهان توسط ویروسی جدید و مخرب

به گزارش خبرگزاری مهر، ویروسی جدید که هکرها را در دسترسی به اطلاعات مالی و شخصی کاربران رایانه ای قادر خواهد ساخت در میان بیش از 8 میلیون رایانه در جهان پخش شده است که به گفته متخصصان امنیت شبکه این شرایط یکی از خطرناک ترین سرایت های ویروسی است که تا به حال رخ داده است.

کرم Downadup یا Conficker ویروسی پنهانی را در سیستم عامل ویندوز قرار می دهد که این ویروس می تواند به راحتی سیستم های موجود در یک شبکه را آلوده کرده و اطلاعات با ارزش آنها را به سرقت ببرد. این ویروس با اتصال دائم به منشا خود می تواند خسارات جبران ناپذیری را به کاربران وارد آورد.

متخصصان از شرکتهای مختلف ایمنی شبکه با بررسی این ویروس احتمال می دهند که منشا آن از اکراین بوده و در حال حاضر در حال بررسی میزان توانایی وارد آوردن خسارت این ویروس هستند. آمارها نشان می دهد که میزان پخش این ویروس در طی چهار روز تعیین شده بالغ بر 5 میلیون بوده که چنین سرعت پخشی نگرانی های زیادی را در سراسر جهان بر انگیخته است.

مناطقی که بیشترین میزان آلودگی به این ویروس را به خود اختصاص داده اند در ایالات متحده آمریکا، اروپا و آسیا قرار دارند و میزان آلودگی در میان رایانه های خانگی بسیار پایین است. همچنین بیشترین حالات آلوده شدن رایانه ها اتصال از طریق پورت یو اس بی و اتصال به رایانه های آلوده عنوان شده است.

بر اساس گزارش سی ان ان، این ویروس شرکتها و سازمانهای مالی-تجاری را در دسته اهداف اصلی خود قرار داده است که سیستم رایانه ای آنها شبکه بوده و کل این شبکه تنها از طریق یک رایانه آلوده خواهد شد. با این حال استفاده از رمزهای عبور طولانی و پیچیده یکی از شیوه هایی است که می تواند از ورود این ویروس مخرب به رایانه ها جلوگیری کند.