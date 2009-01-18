سهم سینمای فرانسه از بازار خارجی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مارگارت منهگاز رئیس موسسه دولتی یونیفرانس که در حوزه تحولات سینمای فرانسه در سطح بین الملل فعالیت دارد، با اعلام این خبر تاکید کرد آمار نهایی باید رقمی بیش از 80 میلیون باشد که در این صورت میزان افزایش فروش بلیت 23 درصد خواهد بود.
موفقیت سینمای فرانسه در سال 2008 از سال 1990 که یونیفرانس آمار فروش فیلمهای فرانسوی در خارج از این کشور را پیگیری میکند، بیسابقه بوده که این مسئله توانایی صنعت سینمای این کشور را در تولید فیلمهای پرهزینه و مورد پسند جریان روز نشان میدهد.
فیلم حادثهای "بابل بعد از میلاد" به کارگردانی ماتیو کاسوویتس با 1/10 میلیون بلیت فروش در 40 کشور موفقترین فیلم فرانسوی سال 2008 در بازار بینالمللی بود. این فیلم با بازی وین دیزل تولید مشترک فرنسه، آمریکا و بریتانیا است.
"آستریکس در بازیهای المپیک" با بازی ژرار دوپاردیو با 1/9 میلیون بلیت فروش در 31 بازار و "به میان دهاتیها خوش آمدید" دنی بون با 1/4 میلیون بلیت در 12 کشور دیگر فیلمهای فرانسوی هستند که به فهرست پنج فیلم موفق فرانسوی سال 2008 راه پیدا کردهاند.
تریلر "دزدیده شده" با بازی لیام نیسن با 8/8 میلیون بلیت فروش در 23 کشور در رده سوم قرار گرفت و فیلم حادثهای"حامل 3" با نقشآفرینی جیسن استیتم نیز با 3/7 میلیون بلیت در هفت بازار، به فهرست پرفروشها راه پیدا کرد. هر دو فیلم با مشارکت شرکت یوروپاکورپ متعلق به لوک بسون ساخته شدهاند.
"پرسپولیس" (3/1 میلیون بلیت)، "کارامل" (2/1 میلیون بلیت) و "خیلی وقت است دوستت دارم" با بازی کریستین اسکات تامس (یک میلیون بلیت) دیگر فیلمهای موفق فرانسوی سال 2008 در بازار خارجی بودند.
آمریکا با 8/17 میلیون بلیت فروش بیشترین سهم را از بازار بینالمللی فیلمهای فرانسوی داشت و به دنبال آن روسیه با 2/7 میلیون بلیت، آلمان با 6/5 میلیون بلیت و بریتانیا با 3/4 میلیون بلیت قرار گرفتند.
در همین حال یونیفرانس از توافق این موسسه با موسسه ملی فیلم فرانسه CNC درباره اختصاص 380 میلیون یورو (3/496 میلیون دلار) به 450 موسسه و کمپانی فرانسوی برای صادرات فیلمهای سینمایی و تلویزیونی این کشور خبر داد.
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