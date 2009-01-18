انتقاد از آیین نامه ابلاغی وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آیین نامه ای که اخیرا از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده است امکان ساخت و تجویز عینک طبی در یک مکان وجود ندارد و اپتومتریستها نمی توانند همزمان نسبت به تجویز و ساخت عینک طبی اقدام کنند.

افسانه هراتی زاده رئیس جامعه اپتومتری (بینایی سنجی) ایران با انتقاد از ابلاغیه ای که موجب تضییع حقوق اپتومتریستها شده است به خبرنگار مهر گفت: این آیین نامه خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

هراتی معقتد است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به حکم امام (ره) در حد قانون است و نمی توان با ابلاغ آیین نامه ای آنها را لغو کرد.

در آیین نامه ای که وزارت بهداشت آن را ابلاغ کرده است شرح وظایف اپتومتریستها نصف شده است به طوری که در این آیین نامه آمده که فارغ التحصیلان اپتومتری یا باید عینک طبی تجویز کنند یا ساخت آن را بر عهده بگیرند.

بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساخت و فروش و تجویز نمره عینک طبی از وظایف اپتومتریستها است

رئیس جامعه اپتومتری ایران در این ارتباط گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساخت و فروش و تجویز نمره عینک طبی از وظایف اپتومتریستها است.تجمع کنندگان در مقابل ساختمان اصلی وزارت بهداشت خواهان لغو این آیین نامه و گفتگو با مسئولان ارشد وزارت بهداشت هستند.



دکتر عباس زارع نژاد مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که نمایندگان جامعه اپتومتری در هفته گذشته دیدارها و جلساتی را با وزیر، معاون سلامت و شخص او داشته اند به خبرنگار مهر گفت: ما آماده تشکیل کمیته ای مشترک به منظور بررسی مشکلات این افراد هستیم اما تا کنون تقاضایی برای تشکیل این کمیته از سوی جامعه اپتومتری پیشنهاد نشده است.

زارع نژاد با اشاره به مشکلاتی که بعضا در مکانهایی که همزمان اقدام به ساخت و فروش عینک طبی می کنند به وجود می آید، افزود: این آیین نامه منطقی است و نباید نسبت به آن معترض بود چون امکان نظارت دقیق بر همه این مکانها وجود ندارد و بنابراین بهتر است که با اجرای چنین آیین نامه هایی از بروز مشکل پیشگیری کرد.

این در حالی است که دکتر محمدرضا کریمی فرد بازرس جامعه اپتومتری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر چنین پیشنهادی را تکذیب کرد و گفت: در جلسه ای که چهارشنبه گذشته با مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت داشتیم فقط پیرامون آیین نامه و انتقادات جامعه اپتومتری مباحثی مطرح شد و هیچ صحبتی از این کمیته نبود.

نماینده جامعه اپتومتری همچنین به دیدار برخی اعضای اپتومتری با وزیر بهداشت در حاشیه برگزاری انتخابات نظام پزشکی در روز جمعه گذشته اشاره کرد و افزود: در آن ملاقات نیز فقط عنوان شد که به این موضوع رسیدگی می کنیم و هیچ حرفی از زمان و تاریخ برگزاری این کارگروه یا کمیته به میان نیامد.

هراتی زاده رئیس جامعه اپتومتری ایران با عنوان این مطلب که طبق بند "ن" ماده 3 قانون نظام پزشکی، مجوز پروانه کار تمامی دفاتر پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور صادر می شود افزود: در حال حاضر اقدام وزارت بهداشت برای صدور پراونه کار غیر قانونی است اما توجهی به آن نمی شود.

در هر حال جمعی از معترضین به آیین نامه ای که وزارت بهداشت ابلاغ کرده است با خواندن نماز ظهر به تجمع خود پایان داده و در عین حال خواهان برگزاری جلسه ای مشترک با حضور معاون سلامت وزارت بهداشت و دیگر دست اندرکاران هستند.

رئیس جامعه اپتومتری ایران گفت: با ابلاغ این آیین نامه فارغ التحصیلان "اپتیک" که تحت نظارت وزارت علوم مدرک خود را می گیرند می توانند نسبت به ساخت و فروش عینک طبی اقدام کنند در حالی که وزارت علوم نیز عنوان داشته این افراد را به این منظور تربیت نکرده است اما وزارت بهداشت چنین موضوعی را مورد توجه قرار نداده است.

هراتی زاده با تاکید بر اینکه منکر فعالیت این قبیل افراد نیستم افزود: اپتیکها می توانند از اپتومتریستها به عنوان مسئول فنی استفاده کنند و یا اینکه وزارت بهداشت برای آنها دروس مورد نظر را بگذارد تا آنها بتوانند مدرک اپتومتری دریافت کنند و از این رو ما مخالف کارکردن این افراد با چنین شرایطی نیستیم.

در عین حال دکتر زارع نژاد مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مشکلات را نمی توان از طریق تجمع حل کرد، به خبرنگار مهر گفت: ما آماده ایم تمام حرفهای این افراد را بشنویم تا بتوان مشکلات را به نحو مطلوب حل و فصل کرد.