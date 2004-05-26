به گزارش خبرنگار " مهر" سينا صحنه بازيكن سابق تيم واليبال جوانان ايران و از بستگان نزديك غياث الدين صحنه كه در بيمارستان مهر بستري است با اعلام اين مطلب گفت: با اينكه خيلي ها از زير بار مسووليت و كمك شانه خالي كرده اند اما مهندس هاشمي مديرعامل نئوپان گنبد با واريز كردن 20 ميليون ريال هزينه بيمارستان اقدام خيرخواهانه اي كرده است .
وي از فدراسيون واليبال و جامعه واليبال كشور درخواست كرد. كه نسبت به ياري دادن غياث الدين صحنه و حاج خوش گلدي صحنه كه درتصادف اتومبيل دچار سوختگي شديد شده اند ، دريغ نكنند.
در پي بروز سانحه براي ملي پوش واليبال ايران
كمك مالي باشگاه نئوپان گنبد به خانواده غياث الدين صحنه
باشگاه نئوپان گنبد مبلغ دو ميليون تومان به واليباليستهاي صدمه ديده كمك كرد.
به گزارش خبرنگار " مهر" سينا صحنه بازيكن سابق تيم واليبال جوانان ايران و از بستگان نزديك غياث الدين صحنه كه در بيمارستان مهر بستري است با اعلام اين مطلب گفت: با اينكه خيلي ها از زير بار مسووليت و كمك شانه خالي كرده اند اما مهندس هاشمي مديرعامل نئوپان گنبد با واريز كردن 20 ميليون ريال هزينه بيمارستان اقدام خيرخواهانه اي كرده است .
کد مطلب 81846
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