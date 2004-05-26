كمك مالي باشگاه نئوپان گنبد به خانواده غياث الدين صحنه

به گزارش خبرنگار " مهر" سينا صحنه بازيكن سابق تيم واليبال جوانان ايران و از بستگان نزديك غياث الدين صحنه كه در بيمارستان مهر بستري است با اعلام اين مطلب گفت: با اينكه خيلي ها از زير بار مسووليت و كمك شانه خالي كرده اند اما مهندس هاشمي مديرعامل نئوپان گنبد با واريز كردن 20 ميليون ريال هزينه بيمارستان اقدام خيرخواهانه اي كرده است .

وي از فدراسيون واليبال و جامعه واليبال كشور درخواست كرد. كه نسبت به ياري دادن غياث الدين صحنه و حاج خوش گلدي صحنه كه درتصادف اتومبيل دچار سوختگي شديد شده اند ، دريغ نكنند.