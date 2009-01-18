به گزارش خبرگزاری مهر، جوانبخت درباره داوریهای این جشنواره بیان داشت: اساسا داوری امری است نسبی و ممکن است همواره اعتراضاتی بر آن وارد باشد، لذا برآیند نظر افراد با یکدیگر متفاوت بوده و هر جمعی سلایق خاص خود را داراست. بنابراین مسئولان این جایزه باید با متنوع‌تر دیدن داوران و تغییر در گروههای داوری و همچنین اعمال بی‌طرفی در انتخاب آثار، جشنواره را با نشاط‌تر سازند.



وی خاطرنشان ساخت: این جایزه، جایزه‌ای است که با همت شخصی دوستان شهید حبیب غنی‌پور و برای حفظ نام و یاد این شهید بزرگوار برگزارمی‌شود و پایگاه اولیه و اصلی آن مسجد است بنابراین از مسئولان انتظار می‌رود با برگزاری مجدد این جایزه در مسجد، حال و هوای معنوی جشنواره را حفظ کنند.



جوانبخت تاکید کرد: اگرچه تالار اندیشه از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار است، اما با دادن شکلی رسمی به جشنواره لطف و صفای خاص آن را از بین می‌برد، متولیان باید توجه داشته باشند که هیچگاه تحت تاثیر نهادهای دیگر قرار نگیرند و تنها به فکر حفظ استقلال و هویت جشنواره باشند.



وی درباره وضعیت داستان و رمان در ایران امروز گفت: متاسفانه در سالهای اخیر داستان و رمان از شرایط خوبی برخوردار نبوده است. در حوزه ادبیات کودک و نوجوان نیز باید بگویم که در وضعیت بدتری نسبت به ادبیات بزرگسال به سر می‌بریم، زیرا با روی آوردن ناشران به آثار ترجمهای و کتابهای دکه‌ای، کارتونی و عامه‌پسند، روز به روز از میزان تالیفات خوب کاسته می‌شود.

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