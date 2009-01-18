توزیع 50 هزار قطعه بچه‌ ماهی سردابی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد‌علی گلکاری صبح امروز در جریان بازدید از پروژه‌ های پایلوت تولید ماهیان سردابی در استخرهای استان گفت: این میزان بچه ‌ماهی برای اجرای 11 پروژه پایلوت ماهی سردابی در قالب افزایش تولید در واحد سطح در مناطق روستایی بین کشاروزان توزیع شده است.

وی بالا رفتن فرهنگ تولید آبزیان در سطح استان و افزایش مصرف آن را از جمله اهداف اجرای این کار برشمرد و افزود: در سال جاری حدود 160 تن ماهی سردابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی استان تولید می شود.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: ایجاد اشتغال، کسب درآمد، استفاده بهینه از امکانات موجود در مزرعه و افزایش تولیدات کشاورزی با استفاده از آب خروجی غنی شده از استخرهای پرورش ماهی از مزایای طرح پرورش ماهی در کنار کار کشاورزی است.

گلکاری با اشاره به اینکه در پایان فصل پرورش ماهیان سردابی در پروژه‌های پایلوت، صید نمایشی با حضور کشاورزان و صاحبان منابع آبی انجام می ‌شود، اظهار داشت: تولید ماهی سردابی در پروژه‌ های پایلوت تولید ماهیان سردابی در استخرهای ذخیره آب استان حدود 16 تن پیش ‌بینی می‌شود.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بر مصرف دو بار ماهی در هفته در بین خانواده‌ ها تاکید کرد و یادآور شد: غذاهای دریایی دارای پروتئین بالا، چربی کم، کلسترول کم و ویتامین ‌ها و املاح است.