پیشرفت صنعت گردشگری گلستان ملموس نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین ظهر یکشنبه در بازدید از طرحهای گردشگری و میراث فرهنگی این شهرستان افزود: این درحالی است که برخلاف برخی نقدهای غیرمنصفانه، صنعت گردشگری استان گلستان روبه رشد بوده و افقی روشنی برای این صنعت ترسیم شده است.

وی اظهار داشت: شهرستان گرگان را می توان به عنوان مهمترین شهرستان استان در بخش گردشگری برشمرد، زیرا جاذبه های مختلف گردشگری در آن وجود دارد.

به گفته گرزین، از این اینرو این شهرستان باید در برنامه ریزی های آینده در بخش گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.

فریدون فعالی سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان نیز گفت: امسال نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته 10 پروژه عمرانی در دهه فجر در این استان بهره برداری می شود.

وی افزود: نمازخانه پارک جنگلی قرق با سرمایه 300 میلیون ریال، سرویس بهداشتی توسکستان با سرمایه 500 میلیون ریال، ساماندهی پارک جنگلی قرن آباد با سرمایه 70 میلیون ریال و ساختمان موزه گرگان با مبلغ سرمایه یکهزار و 815 میلیون ریال و ساختمان موزه مردم شناسی علی آباد کتول با سرمایه 450 میلیون ریال از پروژه هایی هستند که در این ایام در شهرستان گرگان افتتاح و بهره برداری می شوند.

