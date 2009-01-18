انگلیس ، فرانسه و آلمان از مصر و رژیم صهیونیستی تشکر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه ساندی تلگراف، آلمان، فرانسه و انگلیس با ارسال نامه ای به مصر و اسرائیل حمایت خود را از اقدامات تل آویو ددر جنگ با مردم فلسطین و همکاری با اسرائیل برای وارد کردن فشارهای بیشتر بر حماس اعلام کردند.

در همین رابطه انگلیس از تصمیم خود برای اعزام یک ناو جنگی به غزه در حمایت از رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس این گزارش، " گوردون براون" نخست وزیر انگلیس با تائید این خبر و اعلام سفر خود به مصر برای شرکت در نشست حامیان اسرائیل، گفت: در روزهای گذشته رایزنیهایی را با ایهود اولمرت و ابومازن داشته ام.

به گزارش مهر، حمایت این سه کشور اروپایی از اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی و اعلام همکاری با تل آویو برای وارد کردن فشارهای بیشتر بر حماس در حالی است که آمریکا نیز روز گذشته برای وارد کردن فشارهای بیشتر بر این گروه مقاومت اسلامی توافقنامه ای را با رژیم صهیونیستی امضا کرده بود.